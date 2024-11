France - Israël : les compositions probables

C’est ce soir que les Bleus font leur retour. À l’occasion de la 5e et avant-dernière journée de Ligue des Nations, les joueurs de Didier Deschamps reçoivent Israël (20h45) dans un climat particulièrement tendu par le contexte international. On en oublierait presque la tenue d’une rencontre de football, alors que seulement 20 000 personnes sont attendues pour cette rencontre au Stade de France pour une présence d’environ 4 000 membres des forces de l’ordre. Ce sera aux acteurs de ce match de faire abstraction de cette atmosphère, même si le silence imposé par cette faible affluence le rappellera forcément.

Il y en a qui sera absent de cette soirée, c’est Kylian Mbappé. Absent de la liste de Didier Deschamps par volonté du sélectionneur, le capitaine tricolore regardera (ou pas) ses coéquipiers depuis son écran de télévision à Madrid. Il verra ainsi Maignan, avec qui l’ambiance ne semble pas être au beau fixe, dans les buts. Le gardien sera protégé par un système en 4-3-3 avec une défense composée de Koundé à droite et de Theo Hernandez à gauche. Entre les deux latéraux, c’est une charnière Konaté-Upamecano qui est attendue, laissant Saliba sur le banc de touche cette fois.

Une attaque inédite

Le sélectionneur avait prévenu lors de sa première conférence de presse. Il va essayer de repartir au mieux les temps de jeu dans une saison déjà exceptionnelle entre la réforme des coupes d’Europe, et la toute nouvelle Coupe du monde des clubs qui doit se tenir cet été. Au milieu de terrain, Zaïre-Emery est pressenti pour démarrer aux côtés du capitaine du soir, N’Golo Kanté, et de Camavinga puisque Tchouaméni est blessé et Rabiot revient. Enfin devant, et en l’absence de Mbappé mais aussi de Dembélé (blessé) et désormais de Griezmann (retraite internationale), la France évoluerait avec un trio inédit Olise-Kolo Muani-Barcola.

L’équipe de France tentera de maintenir l’écart, et pourquoi pas même de le réduire avec l’Italie avant la "finale" entre les deux sélections dimanche soir. Pour Israël, la donne est radicalement différente. Les joueurs de Ran Ben Shimon n’ont toujours pas pris le moindre point. Ils devraient se présenter en 3-4-3 avec Glazer dans les buts. Baltaxa, Nachmias et Feingold occuperaient la défense centrale. Haziza à droite et Adada à gauche joueraient les rôles de piston entre Kanichowsky et Abu Fani dans l’axe. Gloukh et Peretz auraient pour mission d’épauler Madmon, aligné en pointe.

Les compos probables :

France : Maignan - Koundé, Konaté, Upamecano, T. Hernandez - Zaïre-Emery, Kanté, Camavinga - Olise, Kolo Muani, Barcola

Israël : Glazer - Baltaxa, Nachmias, Feingold - Haziza, Kanichowsky, Abu Fani, Adada - Gloukh, Peretz - Madmon