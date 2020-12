West Ham : David Moyes bloque le départ d'Issa Diop

Durant sa conférence de presse ce mercredi, l'entraîneur de West Ham David Moyes a avoué avoir « l'intention de ne laisser partir aucun joueur » en janvier. Cela concerne plus particulièrement le défenseur central Issa Diop (23 ans), qui bénéficie de moins de temps de jeu cette saison (3 apparitions seulement en Premier League). Malgré sa période de contamination à la Covid-19, le natif de Toulouse est très apprécié par les Hammers et devrait donc rester cet hiver, malgré les intérêts de nombreux clubs ces derniers mois, de Tottenham à Arsenal en passant par Manchester United et même le Paris SG.

«J'ai l'intention de ne laisser partir aucun joueur. Issa est l'un des joueurs que nous aimons vraiment beaucoup. Il a commencé titulaire, puis a contracté la Covid-19 en même temps que moi. Fabian Balbuena a pris sa place et a très bien joué, c'est comme ça dans le milieu du football. Mais nous n'avons absolument pas l'intention de laisser partir Issa. Aucunement», s'exclama-t-il. Diop est sous contrat avec les Londoniens jusqu'en juin 2023.