Vinicius Jr attend un signe du Real Madrid

La suite après cette publicité

Si Karim Benzema (33 ans) est sur un petit nuage depuis le début de la saison (10 réalisations en 10 apparitions toutes compétitions confondues), le Real Madrid peut également compter sur un autre attaquant en forme. Aux côtés de l'international tricolore (90 sélections, 31 réalisations), Vinicius Jr (21 ans) est lui aussi doucement en train de s'imposer aux yeux de Carlo Ancelotti et des socios merengues. Avec 5 buts marqués et 2 passes décisives en 10 matches toutes compétitions confondues, le Brésilien a déjà fait mieux que lors de ses premières saisons au sein de la Casa Blanca et affiche un nouveau visage. En confiance, le jeune homme ose, tente et réussit. Une efficacité qui ne doit rien au hasard.

O Globoesporte s'est en effet penché sur les raisons de ce renouveau. Le jeune Auriverde, arrivé à l'été 2018, s'est en effet entouré d'un staff complet pour mettre toutes les chances de réussir de son côté. Son entreprise VJR compte douze employés au service de sa réussite, avec par exemple, un chef français et un physiothérapeute personnels, mais aussi un gestionnaire de patrimoine. Chez lui, il s'est installé une salle de sport dernier cri pour travailler et parfaire sa préparation invisible. Son clan, ravi de la bonne phase que traverse actuellement le Carioca, pense déjà au coup d'après. Le média brésilien évoque ainsi la tenue de discussions pour une prolongation de contrat (juin 2024) à venir en 2022.

Rendez-vous important en 2022

«Normalement, selon les règles du mercato, quand il reste deux ans de contrat à un joueur qui a signé cinq ans, le club cherche à le prolonger. Ce qui va se passer, je ne sais pas. Cela dépend du club. Le joueur veut aussi toujours progresser. Mais on ne peut pas faire beaucoup mieux que le Real Madrid», explique Frederico Pena, patron de TFM, agence de représentation de l'international brésilien (6 sélections). Un message assez clair entre les lignes. Rien de plus logique au vu du nouveau statut de son client, aujourd'hui estimé à 90 M€ par les différentes entreprises de consulting en vogue sur le marché, mais aussi de ses conditions salariales actuelles. Selon les estimations en vogue en Espagne, il perçoit entre 3,2 et 3,5 M€ par an, un des salaires les plus modestes de l'effectif de la Casa Blanca. «Ici, en Espagne, on a dit qu'il faisait partie des cinq salaires les moins élevés de l'effectif, mais cette information n'est pas confirmée. Nous ne savons pas vraiment quels sont les autres salaires», a-t-il glissé avant de poursuivre.

«Au regard de mon expérience sur le marché, je ne pense pas que ce soit vrai, mais disons qu'il est dans le dernier tiers. Avec Vinicius, il y a une perspective différente. Il a été recruté à 16 ans. C'est le seul joueur recruté par le Real Madrid sans avoir joué le moindre match professionnel. C'est peut-être mieux pour lui qu'il ait ce contrat, qu'il ne soit pas parmi les plus élevés en ce moment pour, quand il prolongera, peut-être passer au premier tiers. C'est une stratégie travaillée et réfléchie soigneusement, en fonction de ses performances», a-t-il indiqué. Recruté pour près de 45 M€ à l'été 2017, avant d'être prêté une saison de plus à Flamengo, le natif de São Gonçalo, que Florentino Pérez a récemment qualifié d'«intouchable», se voit donc rester au Real Madrid encore longtemps et avec des émoluments nettement revus à la hausse. Non, il n'y en a pas que pour Kylian Mbappé du côté des pensionnaires du Santiago Bernabéu !