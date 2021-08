Real Madrid : Vinicius Junior met tout le monde d'accord

La suite après cette publicité

Soirée difficile pour le Real Madrid. Sur les terres de Levante, équipe face à laquelle les Merengues ont toujours un peu de mal, les troupes de Carlo Ancelotti ont dû se contenter d'un 3-3. Un résultat décevant à vue d'œil, mais plutôt bien payé, notamment parce que Levante a eu une occasion en or pour signer le 4-2. Mais un Vinicius Junior très inspiré a permis aux Madrilènes de quitter Valence avec un point.

Souvent critiqué ces dernières années, notamment à cause de ses problèmes récurrents dans le dernier geste, le jeune Brésilien a encore mis tout le monde d'accord, après avoir déjà fait trembler les filets le week-end dernier contre Alavés. Hier, avec son doublé, il affiche des statistiques inédites pour lui : 3 buts en 55 minutes de jeu, et surtout, en seulement 4 tirs ! Et sa deuxième réalisation d'hier en a laissé bouche bée beaucoup...

La presse madrilène enfin conquise ?

« Le match de Vinicius met en danger le trio Hazard-Benzema-Bale », résume Marca, qui fait savoir que le Brésilien est bien parti pour s'emparer de la place du Belge ou du Gallois. « Vinicius lève la voix. Il lance sa candidature », ajoute de son côté AS. Le journal indique qu'Ancelotti s'est justement lancé le défi d'aider l'ancien de Flamengo à améliorer sa finition.

« On travaille beaucoup ce domaine à l'entraînement. Casemiro m'a offert un bon ballon pour marquer et sur le second, je le mets avec le bout du pied. Je continue à m'entraîner pour aider l'équipe. Je suis très content de bien commencer la Liga. Je travaille depuis le premier jour et je ne vais pas changer. Mais je travaille tous les aspects du jeu, pas uniquement la finition », a déclaré l'ailier de 21 ans après la rencontre. Et si c'était sa saison ?