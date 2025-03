Dani Olmo inquiète sérieusement le FC Barcelone

L’aventure barcelonaise de Dani Olmo n’est pas un long fleuve tranquille. Tout a commencé l’été dernier lorsque les Culés souhaitaient recruter le footballeur alors au RB Leipzig. Le club allemand était ouvert à son départ tout en précisant qu’il ne serait pas bradé. Une mauvaise nouvelle pour le Barça, qui devait compter le moindre euro. Mais après plusieurs offres et de longues semaines d’attente, tout est rentré dans l’ordre. Olmo, auteur d’un super Euro avec la Roja et ardemment courtisé par Manchester City, a pu signer chez les Blaugranas jusqu’en 2030. Le tout, pour un montant légèrement supérieur à 60 M€.

Quelques mois plus tard, l’international espagnol a de nouveau été au centre d’un nouveau feuilleton. Dans le rouge financièrement, le Barça ne l’avait inscrit auprès de la Liga que pour la première moitié de saison. Mais après plusieurs semaines d’attente, les Catalans ont pu inscrire le joueur de 26 ans pour le reste de l’exercice 2024-25. «Bonne nouvelle pour le FC Barcelone. Dani Olmo et Pau Víctor ont été inscrits pour la Liga et sont donc disponibles pour la sélection par l’entraîneur Hansi Flick, y compris pour la finale de la Supercoupe d’Espagne dimanche à 20h CET», pouvait-on lire sur le site officiel du club espagnol.

Une nouvelle blessure

Un soulagement pour le FCB et pour le footballeur, qui aurait très bien pu signer ailleurs durant le mercato d’hiver. Il peut donc finir ce qu’il a commencé avec les pensionnaires du Camp Nou. Depuis son arrivée, il a ainsi marqué 8 buts et délivré 5 passes décisives en 28 apparitions toutes compétitions confondues, dont 16 dans la peau d’un titulaire. Sa dernière sortie remonte à hier soir. Il était dans le onze de départ face à Osasuna, en match en retard de la 27e journée de Liga. Une rencontre durant laquelle il a d’ailleurs marqué le but du 2-0 à la 21e minute de jeu sur un pénalty.

Mais il a dû sortir quelques instants après, à la 28e minute, à la suite d’une gêne musculaire au niveau des adducteurs. De quoi agacer Hansi Flick, qui a confié après le match : «ce n’était pas le meilleur jour pour jouer, et nous l’avons payé avec la blessure d’Olmo. Je pars avec un goût amer dans la bouche. (…) Ce n’était pas le bon moment, mais nous avons gagné, même si nous avons payé un lourd tribut. La blessure d’Olmo n’est pas bonne. Il sera absent deux ou trois semaines. Ce n’est pas une bonne situation. Nous avons payé un lourd tribut pour cette victoire.»

Le Barça est préoccupé

Il a ajouté : «nous devons écouter les joueurs et les entraîneurs. Le calendrier est très chargé. Je ne pense pas que ce soit une situation optimale. C’est mon humble avis. On peut gagner beaucoup d’argent, mais ce n’est pas bon pour les joueurs. Nous devons réfléchir à cette situation et penser aux joueurs. Les supporters veulent du spectacle, et si nous continuons comme ça, nous ne pourrons pas continuer à jouer à ce niveau.» Flick perd Olmo à un moment important de la saison, entre la course à la Liga et les 1/4 de finales de la Ligue des Champions. Ce n’est pas la première fois de la saison que le Barça devra composer sans lui.

Depuis son arrivée au Barça, c’est la troisième fois qu’il est sur le flanc selon le site Transfermarkt. Entre le 16 septembre et le 17 octobre, il avait manqué 32 jours de compétition et 8 rencontres en raison d’une blessure musculaire. Puis, il a été victime d’une entorse en janvier. Il a été absent durant 19 jours et 5 matches. Enfin, sa nouvelle blessure musculaire contractée hier devrait lui faire rater 2 à 3 semaines de compétition. Olmo, qui n’a joué que «36,3% des minutes possibles» cette saison selon AS, inquiète sérieusement le Barça. Le club espagnol ne s’attendait pas à ce qu’il soit si fragilisé physiquement.