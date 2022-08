MU : la colère de Rio Ferdinand après la lourde défaite face à Brentford

La suite après cette publicité

Consultant pour Sky Sports, Rio Ferdinand a été scandalisé de la débâcle de son ancienne équipe. Outre le 4-0 subi par Manchester United sur la pelouse de Brentford, l'ancien capitaine des Red Devils s'est exprimé sur sa chaîne Youtube, avouant son incompréhension quant au mercato de Manchester United et surtout le dossier Frenkie de Jong.

« Nous nous prostituons presque pour recruter De Jong. Pendant trois mois on l’a presque supplié "Viens avec nous s’il te plaît", "Regarde-nous, s’il te plaît". Il a regardé le club et a dit "Ce n’est pas pour moi". Et nous sommes toujours là : "S’il te plaît, donne-nous une chance." (…) Pensez-vous que Klopp, Pep (Guardiola), Sir Alex (Ferguson) ou Mourinho insisteraient autant ? Ils ne feraient pas ça… »