Sassuolo va tout faire pour garder Jérémie Boga

Le mercato de Jérémie Boga s'annonce intense cet été ! Comme nous vous l'annoncions il y a une dizaine de jours, l'ailier gauche de Sassuolo a la cote sur le marché et pourrait quitter l'Italie durant le mercato estival. Cependant, cela ne sera pas facile, car le club italien va tout faire pour tenter de le retenir. Surtout, le PDG des verts et noirs, Giovanni Carnevali, a indiqué dans l'émission Domenica Sportiva sur Rai 2 qu'il était persuadé que Boga allait rester au sein du club.

«Il a beaucoup grandi et à cet égard nous devons dire merci à notre coach De Zerbi qui en un an a réussi à le faire s'exprimer au haut niveau. Il est demandé par différents clubs, mais nous comptons le garder. Nous ne voulons pas renoncer à lui, car nous poursuivrons le projet que Squinzi avait en tête. Je crois que Boga portera toujours le maillot de Sassuolo l'année prochaine», a assuré Carnevali. Reste à savoir ce que veut le joueur pour la saison prochaine. Rester ou partir ? Pour rappel, Chelsea dispose d'une clause de rachat sur son ancien joueur et plusieurs clubs, dont Rennes, seraient venus aux renseignements.