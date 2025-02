Le patron de Leverkusen n’est pas inquiet pour Xabi Alonso

Présent en conférence de presse, le président du Bayer Leverkusen, Fernando Carro, s’est montré confiant quant à l’avenir de son entraîneur, Xabi Alonso. «Nous partons du principe qu’il sera l’entraîneur la saison prochaine», a notamment assuré le dirigeant de 60 ans. Pour rappel, l’ancien milieu de terrain est suivi par plusieurs clubs européens, à commencer par le Real Madrid.

«Pour nous, ce n’était pas un risque. Nous étions assez sûrs, après la première conversation que nous avons eue, qu’il avait des idées claires, et qu’il serait capable de partager ses idées et son expérience pour l’équipe. Avec un tel CV, en ayant gagné quasiment tout, si vous combinez cela avec sa personnalité et ses succès sportifs, ça multiplie, ça accélère», a par ailleurs confié Carro, interrogé sur le choix de recruter Alonso.