Al-Hilal : le transfert de Karim Benzema met le feu en Arabie saoudite

Si le mercato hivernal n’a pas été le plus mouvementé, il a réservé quelques surprises. Parmi elles, le changement de club de Karim Benzema, en Saudi Pro League. Deux ans et demi plus tard, après un doublé Coupe-Championnat en 2025 et un bilan de 54 buts et 17 passes décisives en 83 matches, l’attaquant français de 39 ans a choisi de divorcer avec son club d’Al-Ittihad pour rejoindre un autre club rival : Al-Hilal.

Sous contrat jusqu’en juin 2026, Benzema n’a pas accepté l’offre de prolongation transmise par les champions de SPL. L’ex-Lyonnais avait estimé que cette offre revenait à le faire jouer gratuitement et avait donc décidé de se mettre en retrait et de ne pas jouer le dernier match de championnat. Face à la colère de son attaquant, Al-Ittihad a fini par le laisser filer… directement chez la concurrence.

Cristiano Ronaldo était furieux

Dans le même temps, Cristiano Ronaldo a également fait part de sa colère. Le quintuple Ballon d’Or considère que ce transfert affaiblit clairement son club d’Al Nassr et sa compétitivité. La comparaison avec Al Hilal, principal rival et également contrôlé par le PIF, alimente un sentiment d’injustice pour Cristiano Ronaldo, qui n’a pas souhaité prendre part à la rencontre contre Al Riyad.

Des méthodes qui n’arrangent pas la Saudi Pro League, mais aucune sanction ne devrait être prise à l’encontre de Cristiano Ronaldo ou même de Karim Benzema pour avoir refusé de jouer, d’après les médias saoudiens. Alors que la course au titre fait rage entre les deux clubs, Karim Benzema, sous les couleurs d’Al-Hilal, accueillera son ancien club d’Al-Ittihad le 19 février prochain. Puis, début mai, à trois journées de la fin du championnat, ils disputeront le derby de Riyad contre Al Nassr. Avec ou sans Cristiano Ronaldo…