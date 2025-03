Espagne : Lamine Yamal revient sur son but contre les Bleus à l’Euro

Révélation de la saison dernière, Lamine Yamal confirme depuis septembre les espoirs placés en lui. Star du FC Barcelone, le gaucher sort d’un exercice 2023-2024 de très grande qualité, durant lequel il a notamment remporté l’Euro avec l’Espagne. Également titulaire indiscutable avec la Roja, le gaucher avait fait des misères à l’équipe de France en demi-finale. D’une frappe de l’extérieur de la surface absolument sublime, il avait permis aux siens de revenir au score grâce à un exploit individuel. Le joueur de 17 ans est revenu sur cet épisode.

C’est dans un entretien accordé à AS que Lamine Yamal a évoqué son bijou. Et plus que la beauté de son but, l’attaquant a expliqué que cette action avait eu un véritable impact sur son statut au sein de l’équipe : « la vérité, c’est qu’il y a un avant et un après ce but contre la France. Jusque-là, je prenais tout plus calmement, pensant qu’à seulement 16 ans, mon rôle dans l’équipe était de contribuer et c’était tout. Mais depuis ce but, j’ai réalisé que je pouvais faire plus, aider davantage et être un acteur important, capable de tirer les ficelles dans les moments difficiles. » Alors qu’il soufflera sa dix-huitième bougie en juillet prochain, Lamine Yamal compte déjà 17 sélections, pour 3 buts, avec les Espagnols.