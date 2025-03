Le Barça enrage contre la reprogrammation du match contre Osasuna

Suite au décès dramatique du médecin du Barça, Dr Carles Minarro, la rencontre entre le FC Barcelone et Osasuna a été annulée au dernier moment. Un décès qui avait ému tout le vestiaire du Barça, ainsi que le club de Pampelune et de la Liga, qui ont accepté de reporter la rencontre à quelques heures du coup d’envoi. Finalement, le match devrait se jouer le 27 mars prochain, jeudi prochain, alors que la trêve internationale sera à peine finie. Un match qui se fera donc sans Raphinha, ni Ronald Araujo, qui seront avec leur sélection. Et forcément, cela ne fait pas les affaires des Catalans, qui peuvent être seuls en tête du Championnat en cas de nul ou de victoire contre le club de Pampelune.

D’après Sport, Le FC Barcelone s’indigne de devoir jouer à cette date précise. La colère du club catalan est telle que Joan Laporta est déterminé à faire appel de la décision. Des sources du Barça ont déclaré au média catalan qu’ils étaient très mécontents et qu’ils considéraient la reprogrammation comme injuste et "honteuse" pour manque d’équité sportive. Les clubs de LaLiga ont fait pression pour que le match ne soit pas déplacé à la fin du mois de mai. La Liga prévoit donc que le Barça dispute trois matchs en six jours : jeudi 27 mars contre Osasuna, dimanche 30 contre Gérone et mercredi 2 avril contre l’Atlético en Coupe du Roi.