Casemiro adoube Kylian Mbappé

À Manchester United depuis maintenant deux saisons, Casemiro (32 ans) peine à retrouver son niveau d’antan en Angleterre. Joueur du Real Madrid pendant près de dix ans (2013-2022), le Brésilien avait tout gagné avec la Casa Blanca. Une période faste avec notamment cinq Ligue des Champions glanées. Interrogé sur l’arrivée de Kylian Mbappé dans son ancien club, Casemiro a été dithyrambique envers le Français.

« C’est l’un des meilleurs du moment, sinon le meilleur. Très rapide, intelligent… Il a une foulée, c’est une bête. Il me rappelle beaucoup Cristiano. Il est sur le terrain, mais il est un danger permanent devant le but. Cristiano était comme ça, il sentait le but. Il faut s’inquiéter parce qu’il va marquer. Cris n’était pas bon, mais on savait qu’il allait marquer. Ce sont des joueurs vedettes et Mbappé a cela. Contre le Barça, l’autre jour, il n’a pas fait un bon match, il finit et il repart avec deux buts » a-t-il évoqué dans les colonnes de Marca.