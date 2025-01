OM : Luiz Felipe juge le niveau de la Ligue 1

Nouvel arrivé du côté de l’Olympique de Marseille, le défenseur central italien Luiz Felipe a lancé le mercato hivernal des Phocéens. Arrivé du club saoudien d’Al-Ittihad, l’ancien de la Lazio et du Real Betis a pu revenir sur ses premiers pas dans le sud de la France dans un entretien vidéo diffusé sur la chaîne du club. Il en a profité pour donner son avis sur le niveau de la Ligue 1 et la lutte pour le titre.

«C’est un championnat très physique, très difficile. C’est toujours un match difficile avec des joueurs athlétiques qui jouent dans la profondeur. C’est un championnat difficile et j’ai hâte de le découvrir. Je veux aider l’équipe. Je pense que l’équipe est le plus important, je veux l’aider. Derrière ou devant, il faut continuer à être dans le haut de tableau. Il y a peu d’écart avec le PSG. On doit poursuivre la lutte pour atteindre nos objectifs», a-t-il déclaré.