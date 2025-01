Bundesliga : le Werder Brême s’impose contre Mayence et recolle au classement

Ce vendredi, la 20e journée de Bundesliga s’est ouverte avec une rencontre entre le Werder Brême et Mayence. En cas de victoire, les locaux avaient l’occaison de revenir à un petit point de leur adversaire, sixième. En ce sens, les coéquipiers de Mitchell Weiser ont démarré la rencontre avec le couteau entre les dents.

Une entame payante et qui leur a permis d’ouvrir le score grâce à Leonardo Bittencourt (1-0, 14e). Et malgré le baroud d’honneur d’un Mayence dominateur, le Werder a tenu bon pour aller chercher une victoire précieuse malgré les expulsions des défenseurs Marco Friedl et Niklas Stark en fin de match (90e). Avec cette défaite, Mayence loupe le coche et voit le Werder revenir à un point à la 7e place.