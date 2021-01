Ligue 1 : l'OM perd encore à domicile face au RC Lens

Sur sa pelouse de l'Orange Vélodrome, l'Olympique de Marseille accueillait le RC Lens ce mercredi soir pour un match en retard de la 9e journée de Ligue 1. Sixièmes au coup d'envoi et battus par le Nîmes Olympique samedi (1-2), les Phocéens devaient absolument réagir face à des Sang et Or dixièmes et à la recherche d'une victoire depuis trois matches.

Pas inspirés avec notamment un seul tir en première période, les Marseillais ont craqué juste avant l'heure de jeu, sur une réalisation de Banza (59e, 0-1). Derrière, Thauvin et ses coéquipiers n'ont jamais réussi à revenir... Battu par le RC Lens, l'OM enchaînait un quatrième match sans succès toutes compétitions confondues et restait 6e, tandis que le RCL passait 7e.

Le classement de Ligue 1 ici.