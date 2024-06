Fiorentina : Raffaele Palladino nommé nouvel entraîneur

Une semaine après la défaite en finale de la Ligue Europa Conférence contre l’Olympiakos, la Fiorentina a décidé de nommer un nouvel entraîneur, succédant à Vincenzo Italiano en fin de contrat après trois belles saisons passées en Toscane. Egalement en fin de contrat avec Monza, Raffaele Palladino s’est engagé avec la Viola jusqu’en juin 2029. Il s’est exprimé pour la première fois en tant que nouvel entraîneur de la Fiorentina après avoir paraphé son contrat de deux ans qui le lie à l’équipe, comme révélé sur Foot Mercato le mois dernier :

«Je tiens à remercier tout le monde d’être ici. Je tiens à remercier le Président Commisso, que j’ai salué par téléphone. J’ai été frappé par son enthousiasme et sa passion, alliés à son humanité. J’en suis heureux. Je voulais remercier Ferrari et Pradè. Ils voulaient vraiment que je sois ici et en deux minutes nous avons trouvé un accord sur tout. Je suis fier et motivé d’être ici. Je représente un club prestigieux avec une grande histoire pour ces fans incroyables», a affirmé le désormais nouvel entraîneur de la Viola.