Marseille-Bordeaux : les notes du match

Tout le peuple marseillais n'attendait que cela : le retour de la Ligue 1 et de ses joueurs au Vélodrome. Ce dimanche, en clôture de la 2ème journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille accueillait le FC Girondins de Bordeaux dans son antre, devant 50 000 spectateurs plus bouillants que jamais pour soutenir leur équipe. Après une victoire renversante à Montpellier le week-end dernier (3-2), Jorge Sampaoli reconduisait son 3-4-3 et les mêmes hommes victorieux à la Mosson. De son côté, Vladimir Petkovic changeait de formation et alignait un 5-3-2 pour contenir les assauts olympiens, avec notamment les recrues Mensah et Mangas.

Au cœur de la ferveur du public marseillais, Kalu, victime d'un coup de chaud, s'écroulait brutalement après 6 minutes de jeu. Vraisemblablement victime d'un malaise vagal, le Bordelais devait céder sa place après avoir tout de même tenté de rester sur la pelouse (14e). Un petit coup dur pour l'ancien sélectionneur de la Suisse. La première situation chaude est ensuite venue des pieds du virevoltant de De la Fuente, qui était déstabilisé entre deux Girondins dans la surface. Mais l'arbitre ne brochait pas devant cette situation litigieuse (17e). Alors que même le public de l'OM semblait ronronner, à l'image de la première période et de leur équipe, Ünder reprenait victorieusement un centre en retrait de Gerson, qui avait dédoublé côté gauche (1-0, 34e).

De quoi enflammer le Vélodrome et Payet. Jusque-là peu en vue et bien muselé, le numéro 10 de l'OM se lançait dans une belle chevauchée sur la gauche avant de repiquer dans l'axe pour de punir la défense passive de Bordeaux et un Koscielny naïf d'un tir croisé au premier poteau rasant le sol pour faire le break (2-0, 41e). Deux tirs cadrés, deux buts : l'essentiel semblait acquis à la pause face à un adversaire d'une pauvreté inquiétante. Au retour des vestiaires, Bordeaux revenait avec des intentions un peu plus offensives. Si la tête d'Oudin (49e) fuyait le cadre, le titi Parisien Pembélé, rentré en jeu à la pause, déboulait de la droite et trompait Mandanda avec de la réussite, son tir étant légèrement dévié par Peres (2-1, 51e). Un but inattendu venant rebattre les cartes dans cette partie.

Sur une combinaison travaillée à l'entraînement, Oudin reprenait d'une volée bien équilibrée et puissante un corner botté par Bašić pour remettre les deux formations à égalité (2-2, 57e). Les visiteurs, complètement transformés, frappaient encore par Pembélé (59e) et Oudin (64e), encore eux, sans faire mouche cette fois-ci. Les locaux semblaient de leur côté sonnés par ce réveil surprenant. Infiltré dans la surface, Ünder décochait une frappe s'envolant dans les travées du Vélodrome, tout en se blessant (67e). Rongier ne parvenait lui aussi pas à trouver le cadre de Costil (75e). Outre une situation dangereuse non convertie par Bendetto (81e) et un but refusé logiquement à Radonjic pour hors-jeu (83e), Balerdi a vu rouge pour jeu dangereux sur Mara (89e). L'OM concède donc le nul (2-2) et gâche son retour au Vélodrome après une première période pourtant maîtrisée, ne confirmant pas son succès à Montpellier. Bordeaux a su sortir la tête de l'eau pour prendre son premier point dans cette Ligue 1 2021-2022.

L'homme du match : Pembélé (7) : La nouvelle recrue des Girondins de Bordeaux s'est rapidement fait remarquer. Après avoir remplacé Mexer à la mi-temps, l'ancien Parisen s'est tout de suite distingué en réduisant le score après une belle percée sur son côté droit (52e). Il a également apporté beaucoup de danger sur ses 21 ballons touchés. Enfin, il aurait même pu s'offrir le but de la victoire dans les derniers instants, mais a manqué son dribble devant Peres (90e+5).

Marseille

Mandanda (4) : il n’a quasiment pas eu à s’employer en première mi-temps, Bordeaux n’ayant cadré aucune de ses deux frappes. Il est difficile pour lui d’intervenir sur le premier but des Girondins, la frappe étant déviée par Peres (52e). Même chose sur l’égalisation d’Oudin, le gardien marseillais est masqué et ne voit pas le départ du ballon (57e). Mise à part ces deux actions, il n’a quasiment jamais été mis à contribution.

Saliba (5,5) : positionné à droite de la défense à trois de l’OM, il montait parfois très haut sur les phases offensives marseillaises pour apporter le surnombre. Il était vigilant pour sortir le centre de Basic en corner (63e). Un match appliqué du défenseur prêté par Arsenal, à qui on ne peut rien reprocher sur les buts de Bordeaux. Il a été appliqué dans ses relances (97 % de passes réussies) et solide dans ses duels (3/4 duels gagnés).

Balerdi (3) : bon tacle pour couper une passe alors que Hwang partait au but (9e). Comme souvent, il a été coupable de quelques erreurs de relance (5 ballons perdus en première mi-temps). Il a fait preuve d’excès d’engagement dans certains de ces duels. Il a perdu son sang-froid en fin de match et s’est rendu coupable d’un vilain tacle sur Mara, qui lui valut un carton rouge mérité (89e).

Peres (3) : comme Balerdi, il a raté quelques-unes de ses relances en cherchant à jouer trop long (21e). Il a semblé parfois moins concentré ce qui a entraîné des erreurs techniques, notamment des contrôles ratés. Il défend en reculant sur le but de Pembélé et laisse le jeune défenseur progresser, ce qui lui permet de frapper et de marquer, même si son tir est dévié (52e). Les montées de l’ancien Parisien l’ont mis énormément en difficulté. Il est une nouvelle fois trop loin de Pembélé dans les toutes dernières secondes du match mais heureusement pour l'OM ce dernier rate son dribble (95e).

Guendouzi (4) : il a eu peu d’impact sur le jeu de l’OM, mais il a été sérieux dans son replacement défensif. Il a perdu peu de ballons (92 % de passes réussies et a remporté la plupart de ses duels (2/3). Mais on attend tout de même qu’il apporte plus au milieu de terrain. Remplacé par Benedetto (65e) . Il est venu se positionner à la pointe de l’attaque marseillaise et a manqué l’occasion de redonner l’avantage à son équipe. Radonjic le sert parfaitement en retrait mais l’Argentin veut contrôler derrière sa jambe d’appui et se fait finalement reprendre par le retour d’Oudin (81e).

Kamara (5) : il a parfaitement rempli le rôle que lui a donné Sampaoli, à savoir se positionner dans le couloir droit lorsque Marseille n’avait pas le ballon. S’il a réalisé un match sérieux, il a semblé un peu en dessous comparé à ses partenaires du milieu de terrain et s’est distingué par quelques pertes de balles dont le minot marseillais ne nous a pas habitué. En fin de match, il s’est placé sur le côté droit de l’OM, pas seulement sur les phases défensives mais également en attaque.

Gueye (5,5) : le jeune joueur de l’OM a beaucoup travaillé au milieu de terrain de l’OM. Il s’est montré très disponible (49 ballons touchés en première mi-temps), mais a également été propre dans ses relances (97 % de passes réussies). Il a su s’imposer physiquement, notamment sur le débordement de Pembélé (50e). Il a été le meilleur joueur marseillais au milieu de terrain lors de ce match, il a gagné la plupart de ses duels tout en faisant peu de fautes.

Gerson (5) : peu en vue en première période, il réalise tout de même un bon appel dans la surface bordelaise, qui lui permet de servir Ünder qui n’a plus qu’à pousser le ballon au fond des filets (34e). Il aurait pu inscrire le troisième but de son équipe, décalé par Payet, sa frappe est finalement contrée par Koscielny (43e). Il a réalisé un match sérieux avec peu de ballons perdus et en s’imposant dans les duels qu’il a eu à disputer. Remplacé par Rongier (72e) .

Ünder (6) : toujours aussi virevoltant et provocateur, il a parfois pêché techniquement, que ce soit dans ses dribbles ou dans ses centres. Il a su quitter son couloir droit pour rentrer dans l’axe et être à la réception de la passe en retrait de Gerson pour donner l’avantage à son équipe (34e). Après un très bon contrôle orienté de la poitrine, sa frappe passe tout près de la barre transversale de Costil (67e). Blessé, il a été contraint de céder sa place. Remplacé par Radonjic (72e) . Ce dernier s’est vu refuser, logiquement, un but pour une position de hors-jeu (83e).

Payet (5,5) : comme face à Montpellier, il était placé à la pointe de l’attaque marseillaise. Il a souvent décroché pour toucher des ballons et organiser le jeu de son équipe. Ses coups de pied arrêtés étaient trop imprécis en première mi-temps pour apporter du danger dans la surface bordelaise. Il a profité de l’apathie de la défense adverse pour inscrire son troisième but de la saison. Parti du côté gauche, il rentre dans l’axe et frappe à ras de terre pour tromper Costil (41e). Il est redescendu d’un cran après l’entrée de Benedetto.

De la Fuente (5) : il aurait dû obtenir un penalty pour son slalom dans la surface à la suite duquel il pousse Mexer à la faute (17e). C’est lui qui est à l’origine de l’ouverture du score de l’OM. Après avoir hérité du ballon au niveau de la ligne médiane, il élimine son vis-à-vis, accélère et sert Gerson en profondeur, qui peut centrer en retrait pour Ünder (34e). Il est en retard sur Pembélé, ce qui permet à ce dernier de frapper et à Bordeaux de réduire le score (52e). L’entrée de ce dernier et ses montées lui ont fait beaucoup de mal et ont fait ressortir ses lacunes défensives. Remplacé par Gonzalez (90e).

Bordeaux