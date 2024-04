OL - Brest : les notes du match

En clôture de la 29e journée de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais accueillait le Stade Brestois, ce dimanche soir, au Groupama Stadium. Dixièmes au coup d’envoi, les hommes de Pierre Sage, organisés en 4-3-3 avec Fofana, Lacazette et Benrahma en attaque, pouvaient totalement revenir dans la course à l’Europe en cas de victoire. Une mission qui s’avéraient cependant délicate face à des Brestois, dauphins du PSG et étincelants depuis le début de la saison. Avec un dispositif en 4-2-3-1, le SB29 était d’ailleurs le premier à se mettre en évidence. Après une percée dans le camp lyonnais, Locko décalait sur Doumbia mais ce dernier voyait sa frappe fuir le cadre rhodanien (8e). Une rencontre intense où les Gones frôlaient ensuite la correctionnelle. Sur un centre à mi-hauteur de Locko, Mounié reprenait de la tête mais sa tentative était détournée par la main d’O’Brien… Pas de quoi faire broncher M. Vernice (16e). Une décision d’autant plus surprenante que dans la foulée, l’OL ouvrait le score.

Sur un coup franc, la défense brestoise ne parvenait pas à maîtriser le cuir et Tolisso en profitait pour armer une demi-volée du gauche dans la lucarne gauche de Bizot (1-0, 18e). Devant au score, les coéquipiers de Caqueret subissaient malgré tout la pression des visiteurs. Servi à droite de la surface, Del Castillo servait alors Doumbia au point de penalty qui tentait une magnifique reprise de volée acrobatique, finalement détournée par Lopes sur sa barre (22e). Chahutés, les Lyonnais revenaient aux abords de la surface adverse par l’intermédiaire de Fofana. Décalé sur le côté gauche, le jeune Belge repiquait dans l’axe mais sa frappe enroulée était parfaitement détournée par le portier brestois (38e). Sous pression en fin de première période, Brest évitait une nouvelle fois le break sur une tentative trop enlevée de Tolisso (41e) et répondait sur l’action suivante. À l’entrée de la surface, Satriano déclenchait une lourde frappe mais Lopes, impérial, déviait sur sa barre transversale (42e).

Une seconde période totalement folle…

Au retour des vestiaires et après un premier acte très plaisant, l’OL affichait de très belles intentions offensives, sans pour autant faire le break. Et Brest allait en profiter… Sur un coup franc de Del Castillo, Mounié catapultait sa tête croisée dans le petit filet opposé de Lopes et relançait totalement les siens (1-1, 60e). Porté par cette égalisation, Brest se transcendait et prenait l’avantage dans la foulée. Sur un nouveau coup de pied arrêté, l’inévitable Del Castillo trompait le dernier rempart rhodanien d’une frappe splendide (1-2, 64e). Inarrêtable, le SB29 s’envolait même au score quatre petites minutes plus tard. À la conclusion d’un magnifique mouvement collectif, Del Castillo s’offrait un doublé sur une remise en retrait de Doumbia (1-3, 68e). Sonné, l’OL ne s’avouait pourtant pas vaincu… Suite à un corner côté droit joué, Cherki, tout juste entré en jeu, trouvait Lacazette au deuxième poteau après un ballon mal dégagé par les Brestois. Esseulé, le capitaine lyonnais ne se faisait alors pas prier pour décocher une volée du droit dans la lucarne de Bizot (2-3, 70e). Refusant d’abdiquer, l’OL continuait de presser et cette rencontre opposant les deux meilleures équipes de 2024 devenait complètement folle.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Brest 53 29 17 15 8 6 44 27 7 Lyon 41 29 -7 12 5 12 38 45

Profitant d’un décalage de Cherki, encore décisif, Tagliafico égalisait d’une belle frappe croisée à ras de terre (3-3, 79e). De quoi offrir une fin de match irrespirable. Sur leur lancée, les Gones poussaient pour empocher les trois points. Si Benrahma tombait sur Bizot (83e), Cherki ratait lui l’immanquable face au but vide… (85e). Dans les derniers instants, les débats devenaient électriques, Lees-Melou et Tagliafico voyaient rouge après un accrochage et la folie allait définitivement s’emparer du Groupama Stadium. Sur une louche lyonnaise dans la surface, Chardonnet devançait Lacazette mais ce dernier était violemment percuté par Bizot. Après intervention du VAR, l’arbitre de la rencontre offrait finalement un penalty aux Gones. Sans trembler, Maitland-Niles transformait alors la sentence pour offrir les trois points aux siens (4-3, 90+16e). Avec ce succès spectaculaire (4-3) et au terme d’un match qui restera très certainement comme le plus beau de la saison, l’OL remonte à la 7e, et devance désormais le Stade Rennais et l’OM. De son côté, Brest conserve sa deuxième place mais se retrouve désormais sous la pression de l’AS Monaco, troisième à une petite longueur avec un match de retard…

L’homme du match : Lacazette (7,5) : le Général est généralement au rapport ces derniers temps entre Rhône et Saône. Toujours aussi précieux lorsqu’il décroche pour contribuer à la construction du jeu de son équipe, l’ancien d’Arsenal a été aussi très impliqué dans les tâches défensives de son équipe. Leader vocal des siens, il n’a pas manqué de faire savoir à ses coéquipiers lorsqu’il était mécontent à travers des choix et des placements étranges de la part de ses coéquipiers. En somme, Lacazette a fait du Lacazette ce soir. Prépondérant pour son équipe, il a été un vrai problème pour la défense bretonne et il ne lui en a pas fallu mille pour marquer. En effet, sa très belle reprise de volée du droit a remis de l’espoir dans les caboches lyonnaises et ce quinzième but de la saison en Ligue 1 a été décisif (70e). Menaçant, il a été fauché par Bizot sur la dernière action de la rencontre, il a été évacué sur civière et semblait souffrir. Remplacé par Gift Orban.

Olympique Lyonnais

- Lopes (7) : alors qu’il dispute ses dernières rencontres sous le maillot de l’OL selon plusieurs informations, Anthony Lopes avait à cœur d’être au niveau face à Brest ce dimanche. Et en première période, le Portugais a été déterminant à travers plusieurs parades phénoménales devant Doumbia (22e) et Satriano (42e). Toujours aussi vigilant au retour des vestiaires, il n’a rien pu faire face aux trois buts de Brest où il a été trahi par sa défense. Précieux, Lopes a fait un grand match.

- Maitland-Niles (6) : encore et toujours aligné sur le flanc droit de la défense, l’Anglais, dans sa nonchalance habituelle, a encore été au niveau. Peu mis en difficulté défensivement, l’ancien d’Arsenal n’a pas eu l’apport offensif escompté en première période. Au retour des vestiaires, il a été parfois trop prétentieux avec des tentatives qui ont été traduites par des pertes de balle stupides. Parfois bougé physiquement, il a quand même réalisé plusieurs gestes de grande classe. Comme un symbole, sa tranquillité habituelle était importante pour tirer le penalty de la victoire. Toujours aussi smooth après plusieurs minutes d’attente, l’ancien d’Arsenal n’a pas tremblé.

- Mata (5,5) : aligné dans l’axe en l’absence de Duje Caleta-Car, l’Angolais a été rassurant comme à son habitude. Peu mis en difficulté sur le premier acte, il est cependant impliqué sur le but brestois avec une erreur de marquage sur Mounié avec Tolisso. Avec sa relance impeccable, il a parfois été bousculé physiquement. Force est de constater qu’il a eu affaire à un sacré client avec Mounié.

- O’Brien (6) : sa main baladeuse aurait pu pénaliser les Gones en première période (16e) mais M.Vernice a décidé de ne pas sanctionner l’Irlandais. Malgré cela, O’Brien a bien su contenir Steve Mounié durant la rencontre entre interceptions et interventions promptes. Outre ses qualités athlétiques, l’ancien de Molenbeek a montré des vrais progrès à la relance à travers plusieurs passes qui ont cassé des lignes. Trop facilement passé sur le troisième but de Brest, il aurait dû mieux faire mais cela ne vient pas ternir sa rencontre sérieuse. Averti à la 87e minute.

- Tagliafico (6,5) : indéboulonnable au poste de défenseur gauche, l’Argentin a été très bon ce soir. Toujours aussi conquérant défensivement, il a muselé Del Castillo en première période. Parfois en retard dans ses interventions, il n’a pas été en vue offensivement. Mais alors que son équipe a été menée de deux buts, il a été l’un des seuls à continuer à y croire ardemment à travers de grosses interventions défensives et une combativité folle. Et après la réduction de l’écart de Lacazette, c’est lui qui égalise avec une belle frappe croisée. Sans son expulsion pour un deuxième carton jaune pour une provocation envers Pierre Lees-Melou, le 7 aurait été logique.

- Matic (6) : le régulateur de l’entrejeu lyonnais a été solide ce soir. Pour autant, entre quelques frictions avec Pierre Lees-Melou, le Serbe n’a pas été très disponible en première période. Perdant quelques ballons en raison de sa lenteur, quelques-unes de ses passes ont été brillantes. Solide sur les duels et bien positionné pour colmater quelques brèches, il a parfois cédé mentalement en s’agaçant face à des décisions arbitrales. De mieux en mieux lorsque la rencontre approchait de son terme. Sa protection de balle est quand même ce qui se fait de mieux en Ligue 1. Un match correct mais pas son meilleur depuis son arrivée à l’OL. Averti à la 87e minute.

- Tolisso (6,5) : préféré à Orel Mangala dans le onze rhodanien, le champion du monde 2018 a été très bon en première période. Avec le geste juste et toujours disponible dans l’entrejeu des Gones, c’est lui qui a parfaitement lancé la soirée lyonnaise avec un enchaînement de grande classe qui lui a permis d’inscrire son deuxième but de la saison d’une reprise limpide du gauche. Toujours présent à la récupération, il s’est souvent essayé à la frappe, visiblement en confiance après l’ouverture du score (34e, 41e, 47e). Remplacé par Cherki à la 69e minute. Le milieu offensif des Gones a été intéressant et ses qualités techniques ont permis aux Gones de revenir dans la rencontre en étant impliqué sur le but de Lacazette et en étant à la passe décisive pour Tagliafico. Son raté aurait pu le faire couler mais il est resté la tête haute et cela a été sans importance au final (86e).

- Caqueret (6) : malgré son activité habituelle, il s’est illustré par quelques imprécisions techniques et passes ratées. Disponible et touché par ses coéquipiers, le milieu de 24 ans s’est pour autant illustré par quelques pertes de balles dommageables. Malgré cela, il est monté en puissance au retour des vestiaires avec sa combativité habituelle et son endurance lui a permis d’être au rendez-vous physiquement face à des adversaires de plus en plus émoussés.

- Benrahma (6,5) : en grande forme depuis plusieurs semaines, l’Algérien a encore réalisé une première période consistante. Pas l’élément le plus en vue côté OL, il a été propre et n’a pas perdu énormément de ballons bêtement. Et malgré quelques choix peu judicieux, sa belle qualité de pied a fréquemment amené quelques situations intéressantes pour Lyon. Son bel apport défensif a également été appréciable et s’est traduit par plusieurs récupérations de balle utiles. En seconde période, le transfuge de Nice et West Ham a continué d’être toujours intéressant entre passes bien senties et tentatives de frappe dangereuses. Averti à la 57e minute et remplacé par Henrique suite à l’expulsion de Nicolas Tagliafico (87e).

- Lacazette (7,5) : voir ci-dessus.

- Fofana (6) : après son très beau but de la semaine passée contre Nantes, le Belge était titularisé ce dimanche contre Brest. Et Pierre Sage a eu raison de le faire. En effet, intrépide, l’ailier de 19 ans a été une menace constante sur son côté droit. Imprévisible sur ses dribbles, sa pointe de vitesse et son agilité ont posé quelques problèmes à la défense bretonne. Sa belle tentative à la 37e minute aurait mérité de finir au fond sans la grosse parade de Bizot. Encore parfois trop frêle physiquement, il a mal géré son face-à-face avec Magnetti avant la pause. Toujours aussi remuant au retour des vestiaires, sa belle performance n’a pas été gratifiée d’un but ou d’une passe décisive. Remplacé par Ernest Nuamah (67e) qui a été tout aussi remuant que son compère.

Stade Brestois

- Bizot (4) : le gardien de Brest a réalisé beaucoup d’arrêts ce soir face à Lyon, mais au final, il a encaissé quatre buts. Inquiété une première fois sur un ballon en profondeur, le gardien de Brest a dû s’incliner sur la lucarne de Corentin Tolisso (18e). Le gardien hollandais a ensuite enlevé le ballon du bout des doigts sur une frappe enroulée de Malick Fofana (38e). D’entrée de seconde période, Marco Bizot a de nouveau dû se déployer par une claquette sur une nouvelle frappe de Corentin Tolisso (47e). Il a longtemps évité le deuxième but lyonnais, mais a failli une deuxième fois sur une volée d’Alexandre Lacazette (70e) puis une troisième sur Nicolas Tagliafico (79e). Sorti de manière trop véhémente sur Alexandre Lacazette alors que ballon avait été dévié, il a provoqué le pénalty de la gagne pour l’OL (90e+12e).

- Le Cardinal (3,5) : remplaçant de Kenny Lala (suspendu) sur le couloir droit de la défense brestoise, le défenseur central de formation a été moins offensif que l’habituel au poste. Concentré dans ses tâches défensives, le défenseur a plutôt bien géré sa première mi-temps avant de craquer dans le second acte. Il a souffert sur chaque attaque lyonnaise. Sur le but de l’égalisation lyonnaise, il s’est fait éliminer trop facilement par Nicolas Tagliafico (79e). Il a été suppléé par Luc Zogbe (80e) pour ses premiers pas en Ligue 1.

- Chardonnet (5) : le capitaine brestois avait comme lourde tâche de gérer Alexandre Lacazette. Il a longtemps su contenir l’attaquant lyonnais, avant qu’il ne se soit baladé dans la défense brestoise. Le défenseur central est intervenu plusieurs fois dans les pieds des attaquants lyonnais, mais a aussi été débordé lors de leurs attaques rapides.

- Brassier (4,5) : le défenseur a eu une partie agitée. Sur un corner, il a eu une occasion avec un tir en pivot (25e). Sonné dans sa surface suite à un ballon reçu dans la tempe au début du second acte, il s’est vite remis en jambe. Il a beaucoup eu à faire en deuxième période avec des salves lyonnaises qui arrivaient de toutes parts. Ses relances n’ont pas été toujours précises.

- Locko (5) : le défenseur gauche de Brest a dû faire face au virevoltant Malick Fofana, qu’il a globalement su contenir. Offensivement, le latéral droit s’est montré disponible, essayant d’être à la dernière passe. Son centre à la 16e minute aurait pu offrir un pénalty à Brest avant que l’arbitre de la rencontre en décide autrement. Malgré une bonne partie, c’est lui qui a couvert Alexandre Lacazette sur l’action qui mène au pénalty de la gagne.

- Magnetti (5) : une partie sans coup d’éclat pour le milieu de terrain de Brest. Il a laissé un peu trop de possibilités de frappe aux milieux de terrain lyonnais (34e, 41e). Dans la deuxième mi-temps, ses efforts et sa qualité de passe ont été précieux. Son retour en contre-attaque a été salvateur (76e). Presque pas d’impact offensif mis à part une frappe lointaine contrée.

- Lees-Melou (3,5) : très bon lors des matchs à enjeux, Pierre Lees-Melou a eu moins d’influence qu’à l’accoutumée. Trop passif dès que Lyon a accéléré, il a souvent souffert. Face à Rayan Cherki, le milieu brestois a eu considérablement du mal à défendre. Très nerveux pendant toute la rencontre, notamment à cause de l’arbitrage, il s’est fait exclure en fin de match après une échauffourée (88e). Il sera suspendu le prochain match contre Monaco.

- Del Castillo (7,5) : face à son club formateur, le numéro 10 brestois a transformé le match. Dans son jeu, il a parfois manqué de justesse avec beaucoup de ballons perdus en première mi-temps. Après une remise de Kamory Doumbia, il a réussi à armer une belle frappe difficilement arrêtée par le portier de l’OL. Il a manqué de précision dans ses corners, trouvant trop souvent Anthony Lopes (38e). Mais sur coup-franc, Romain Del Castillo a renversé la partie. Il a distillé une merveille de ballon pour le but de l’égalisation (60e). Puis trouvé la lucarne d’Anthony Lopes sur un coup-franc direct (66e). Quelques minutes après, il a réalisé le but du break sur une magnifique action brestoise. Mathias Pereira Lage (89e) l’a remplacé pour les dernières minutes.

- Doumbia (6,5) : positionné en numéro 10, le Malien a dérangé le milieu de terrain de Lyon. Outre ses appels, le joueur prêté par Reims a eu des occasions de buts. Le milieu offensif a tenté sa chance du droit à ras de terre dans un premier temps (16e). Puis de manière aérienne avec un sublime geste. Sa reprise de volée en ciseau n’a pas eu l’issue souhaitée et a atterri sur la barre (22e). Dans tous les bons coups de son équipe, il a été passeur décisif pour le but du doublé de Romain Del Castillo. Remplacé par Mahdi Camara (72e) pour les vingt dernières minutes de jeu. Il a eu d’entrée une possibilité sur une reprise du droit contrée par la défense lyonnaise (75e). Il a ensuite été dépassé par l’événement.

- Satriano (5,5) : installé sur le couloir gauche depuis quelques semaines, le buteur et passeur décisif de la semaine dernière contre Metz a été moins flamboyant. Il s’est montré une première fois par une frappe surpuissante qui a été dévié sur la barre par Anthony Lopes (30e). En deuxième mi-temps, l’Uruguayen a encore cherché la force sur une reprise, mais elle a été contrée par un défenseur lyonnais (62e). Il a cédé sa place à Jeremy Le Douaron (80e) qui n’a pas été trouvé.

- Mounié (5,5) : il est l’un des meilleurs joueurs, si ce n’est le meilleur, de la tête. Ce soir encore, l’attaquant brestois a été cherché dans les airs (13e, 16e). Sur une de ses tentatives de la tête, le ballon a été dévié une première fois par la main de Jake O’Brien (16e). Il a ensuite été l’auteur du but de l’égalisation pour son équipe. Outre cela, le numéro 9 de Brest a eu une opportunité du pied droit mais sa frappe s’est envolée (55e).