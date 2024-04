Atlético : un nouveau cadeau à venir pour Antoine Griezmann

En pleine forme en ce moment avec Atlético Madrid, Antoine Griezmann a encore été décisif ce week-end en inscrivant un doublé hier face à Girona. Le Français est au cœur du système offensif des Colchoneros et le club madrilène a plus de mal quand son numéro 7 est absent comme le mois dernier. Selon Revelo, le club et le joueur veulent prolonger l’aventure commune. Revenu au club en 2021, « Grizou » a encore un contrat de 2 ans avec l’Atlético. Toutes les parties aimeraient renforcer le contrat. Mais Antoine Griezmann et sa prolongation ne sont pas les seuls dossiers des Colchoneros.

Le club madrilène veut aussi attirer des joueurs libres de tout contrat. Toujours selon le média espagnol, l’Atlético de Madrid s’est attaqué au dossier Alex Sandro (33 ans), qui quittera la Juventus à l’issue de la saison. Les Madrilènes veulent également enrôler Luis Alberto (31 ans). L’Espagnol, en forte mésentente avec la Lazio, veut quitter son club. Mais le dossier semble très compliqué car il a encore quatre années de contrat et les Romains ne veulent pas le libérer.