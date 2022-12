Patrice Evra se moque d’Harry Kane

Hier, Harry Kane a fait son retour en Premier League. L’international anglais a disputé son premier match depuis le quart de finale de Coupe du Monde perdu face aux Bleus au Qatar (2-1). Une rencontre où il avait transformé un premier pénalty avant d’en rater un deuxième par la suite. Buteur hier lors du match nul face à Brentford (2-2), l’attaquant des Spurs a été la cible des moqueries de Patrice Evra.

La suite après cette publicité

Consultant pour Amazon Prime, l’ancien défenseur français a plaisanté à son sujet. En effet, après une faute de Ben Mee sur lui, Kane a à peine contesté auprès de l’arbitre alors que ses coéquipiers étaient, eux, en colère. C’est là que Tonton Pat s’est moqué de lui. Ses propos sont relayés par The Sun : « c’est un pénalty. C’est un pénalty à 100%. La seule raison, et parfois j’aime faire des blagues, mais peut-être que Harry est d’accord avec ça. Il n’a pas besoin d’un pénalty pour le moment (en référence à son pénalty manqué face aux Bleus, ndlr). C’est impossible que les arbitres ne puissent pas donner un penalty pour cela. L’arbitre voit les joueurs venir vers lui. Vous devez jeter un coup d’œil et vérifier. C’est un penalty clair ». Kane risque de ne pas trop apprécier…

À lire

Mercato : Naples fait déjà le forcing pour garder Tanguy Ndombele