Benjamin Lecomte a pensé à rester à l’Atlético de Madrid

Il n’a pas disputé la moindre minute en Liga avec l’Atlético de Madrid, et pourtant, Benjamin Lecomte garde un très bon souvenir de son expérience madrilène. Le portier français, de retour à Montpellier cet hiver après avoir enchaîné deux prêts en Liga du côté de l’Atlético de Madrid, puis de l’Espanyol Barcelone, est revenu dans un entretien accordé à L’Équipe sur son furtif séjour madrilène, qu’il juge tout de même salutaire.

Quand on regarde juste les chiffres, on peut se dire que j’ai perdu mon temps à l’Atlético. Mais en fait pas du tout, affirme le gardien de 31 ans. Je me suis entraîné avec de très grands joueurs. Ça a été exceptionnel à vivre. Le groupe était fantastique, le coach (Diego Simeone) et l’entraîneur des gardiens (Pablo Vercellone) au top niveau, et être avec Jan (Oblak) au quotidien, c’était incroyable. Oblak, c’est un mental très fort. Je me suis inspiré de tout ça pour progresser. (…) Je me suis même posé la question de savoir si, malgré mon temps de jeu inexistant, je restais là-bas ou pas. J’y étais vraiment très bien. J’ai juste le regret de ne pas avoir joué au moins un match avec ce maillot.

