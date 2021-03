Bayern Munich - Lazio : les compositions sont tombées

Après sa victoire 4-1 du match aller, le Bayern Munich reçoit la Lazio à l'Allianz Arena. A domicile, le Rekordmeister se présente dans son traditionnel 4-2-3-1 avec Alexander Nübel comme dernier rempart puisque Manuel Neuer est malade. Benjamin Pavard, Jérôme Boateng, David Alaba et Lucas Hernandez composent la défense. Joshua Kimmich et Leon Goretzka constituent le double pivot. Seul en pointe, Robert Lewandowski est soutenu par Leroy Sané, Thomas Müller et Serge Gnabry.

De son côté, la Lazio opte pour un 3-5-2 avec Pepe Reina dans les cages. Adam Marušić, Francesco Acerbi et Stefan Radu forment la défense tandis que les rôles de pistons sont assurés par Manuel Lazzari et Mohamed Farés. Sergej Milinkovic-Savic, Gonzalo Escalante et Luiz Alberto forment l'entrejeu. Enfin, Joaquin Correa et Vedat Muriqi sont associés devant.

Les compositions

Bayern Munich : Nübel - Pavard, Boateng, Alaba, Lucas - Kimmich, Goretzka - Sané, Müller, Gnabry - Lewandowski

Lazio : Reina - Marušić, Acerbi, Radu - Lazzari, Milinkovic-Savic, Escalante, Alberto, Farés - Correa, Muriqi