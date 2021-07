Italie, Chelsea : Jorginho évoque le Ballon d'Or

Vainqueur de la Ligue des Champions avec Chelsea et de l'Euro avec l'Italie, le milieu de terrain italien Jorginho a réalisé une saison pleine. Invité dans l'émission brésilienne Bem, Amigos, celui qui est né à Imbituba, mais qui a pris la nationalité italienne a été interrogé sur le Ballon d'Or. Annoncé parmi les prétendants à ce trophée, il a donné son avis.

S'il estime ne pas faire partie des tout meilleurs joueurs du monde, il relève néanmoins le fait qu'il a tout gagné : «nous vivons pour des rêves. Mais je vais être assez honnête : cela dépend des critères qui conduisent à l'attribuer. Si on parle de talent, je suis conscient que je ne suis pas le meilleur au monde. Au lieu de cela, vous choisissez en fonction des titres, eh bien, personne n'a gagné plus que moi cette saison. Comment vais-je me comparer à Messi, Cristiano Ronaldo ou Neymar ? Ils ont des caractéristiques complètement différentes des miennes, mais je le répète, cela dépend des critères.»