Real Madrid : nouvelles révélations sur l’état de santé de Kylian Mbappé
Bonne nouvelle pour le Real Madrid. Selon les dernières informations du quotidien AS, le genou de Kylian Mbappé récupère bien. De passage à Paris pour faire un point précis sur son état de santé, l’international français serait donc en passe de faire son retour sur les terrains.
Ce samedi, AS indique même qu’un retour dès le match aller contre Manchester City a été envisagé, mais il a finalement été décidé d’attendre le match retour afin de faire preuve de plus de prudence.
