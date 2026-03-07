Menu Rechercher
Commenter 8
Liga

Real Madrid : nouvelles révélations sur l’état de santé de Kylian Mbappé

Par Josué Cassé
Kylian Mbappé @Maxppp

Bonne nouvelle pour le Real Madrid. Selon les dernières informations du quotidien AS, le genou de Kylian Mbappé récupère bien. De passage à Paris pour faire un point précis sur son état de santé, l’international français serait donc en passe de faire son retour sur les terrains.

La suite après cette publicité

Ce samedi, AS indique même qu’un retour dès le match aller contre Manchester City a été envisagé, mais il a finalement été décidé d’attendre le match retour afin de faire preuve de plus de prudence.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (8)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid
Kylian Mbappé

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Kylian Mbappé Kylian Mbappé
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier