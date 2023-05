Le magnifique missile de Julio Enciso contre Manchester City en vidéo

Match en retard de la 32e journée de Premier League, le duel entre Brighton et Manchester City tient toutes ses promesses. Alors que les Sky Blues ont su rapidement trouver l’avantage grâce à Phil Foden (25e), Brighton est revenu à 1-1 et avec la manière.

Trouvé par Levi Colwill dans l’entrejeu, Julio Enciso s’est mis dans le sens du but et a décidé d’envoyer un missile à 30 mètres des cages qui est venu se loger dans la lucarne de Stefano Ortega médusé (38e). Un but magnifique pour le jeune paraguayen.

