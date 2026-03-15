FC Barcelone : Joan Laporta donné large vainqueur des élections

Selon un sondage diffusé par TV3, Joan Laporta remporterait largement de potentielles élections à la présidence du FC Barcelona avec 66,6 % des voix, contre 30,9 % pour Víctor Font, tandis que 2,5 % des sondés restent indécis ou n’ont pas répondu. L’enquête s’est également penchée sur l’avenir symbolique de Lionel Messi avec 55 % des membres souhaiteraient l’organisation d’un match d’adieu, 28 % le verraient nommé président d’honneur, 10 % espèrent un retour comme joueur et 6 % estiment qu’il ne devrait pas revenir au club.

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Le sondage évoque aussi la perception des projets du club. Les travaux de rénovation du Camp Nou obtiennent une note moyenne de 6,6 sur 10 auprès des socios. Par ailleurs, 78,4 % se disent favorables à l’introduction du vote en ligne pour les décisions et élections du club, contre 20 % qui y sont opposés et 1,6 % qui ne se prononcent pas.