Arsenal a désigné ses 8 indésirables

La Premier League lance déjà les soldes. Cet hiver, plusieurs pensionnaires du championnat anglais veulent dégraisser. En tête de liste, on retrouve Manchester United. Les Red Devils poussent plusieurs joueurs vers la sortie, à l’image de Jadon Sancho, Raphaël Varane, Casemiro ou encore Anthony Martial. Du côté de Londres, West Ham ne retiendra pas Maxwel Cornet, Thilo Kehrer ou encore Saïd Benrahma. Toujours dans la capitale anglaise, Arsenal compte aussi faire le ménage dans les prochaines semaines voire dans les prochains mois.

Quatrième au classement, les Gunners, qui n’ont gagné qu’un seul de leurs six derniers matches toutes compétitions confondues, veulent faire peau neuve. Pour cela, ils comptent se séparer de plusieurs joueurs. Selon The Sun, six sont d’ailleurs dans la ligne de mire des pensionnaires de l’Emirates Stadium. En fin de contrat en juin, Cedric Soares ne sera pas prolongé. Un départ est attendu en janvier. Trabzonspor et Besiktas sont intéressés pour le récupérer en prêt avec obligation d’achat. Les Londoniens, qui préfèrent une vente cet hiver, n’auront peut-être pas d’autres choix que d’accepter.

Les Gunners vont faire le ménage

Même chose pour Mohamed Elneny. En fin de contrat, il plaît à Trabzonspor, Galatasaray et Besiktas. Mikel Arteta ne retiendra pas non plus Emile Smith Rowe en cas d’offre jugée intéressante. Newcastle pense à lui. Les Magpies sont aussi séduits par Aaron Ramsdale. Chelsea garde aussi le gardien sous contrat jusqu’en 2026 à l’oeil. De base, le coach des Gunners n’est pas pour son départ. Il souhaite qu’il se batte pour sa place avec David Raya. Mais Ramsdale, lassé par la situation, veut mettre toutes les chances de son côté pour participer à l’Euro. En cas de départ, Arsenal demandera environ 35 millions d’euros, soit la somme investie sur lui.

Les Gunners écouteront aussi les offres pour Jakub Kiwor et Reiss Nelson. Concernant ce dernier, Arteta aimerait le garder mais il est barré par la concurrence et n’a pas impressionné lorsqu’il a eu des opportunités. Le technicien espagnol va aussi devoir gérer le cas d’Eddie Nketiah. Dans le viseur de Crystal Palace, le footballeur sous contrat jusqu’en 2027 plaît beaucoup à Arteta. Mais le Telegraph assure qu’une grosse offre lui ouvrira la porte. Le média anglais ajoute que l’avenir de Thomas Partey est très incertain. Huit Gunners sont donc poussés vers la sortie par Arsenal, qui suit déjà 7 joueurs.