Les 7 joueurs suivis par Arsenal pour le mercato

Après une saison 2022/2023 particulièrement réussie, même s’il n’y a pas eu ce titre de Premier League au bout, les Gunners sont repartis sur une belle dynamique pour cet exercice 2023/2024. Ils pourraient même prendre la tête du championnat en cas de victoire face à West Ham ce jeudi, et disputeront les huitièmes de finale de la Ligue des Champions en février prochain. Et pour aller au bout - ou le plus loin possible - dans ces deux compétitions, Mikel Arteta est conscient qu’il va avoir besoin de renfort…

Et The Athletic fait un gros point sur ce qui attend l’écurie londonienne pendant ce mois de janvier. Pas de doutes, Arsenal compte se renforcer, et il y a deux postes prioritaires : d’abord un défenseur central, puis, s’il y a de belles opportunités, un milieu de terrain. Mais surtout, le média donne des noms de joueurs visés par les Gunners, et ils sont particulièrement intéressants. Si l’objectif du club reste un prêt avec option d’achat, il y a des noms qui vont faire plaisir aux fans londoniens.

Du beau monde

En défense centrale par exemple, Arsenal pense notamment à Nico Schlotterbeck, le défenseur central allemand du Borussia Dortmund. Il fait partie des joueurs préférés par le staff de Mikel Arteta. Il y a aussi Matthijs de Ligt, qu’on ne présente plus. Tous deux seraient tout de même des pistes assez onéreuses pour un mercato hivernal. Toujours dans l’axe de la défense, il y a le prometteur Jorrel Hato (17 ans), une des rares satisfactions du côté de l’Ajax cette saison, et qui pourrait à l’avenir composer un joli duo avec Jurriën Timber, qui devrait revenir de sa blessure courant 2024.

Et pour le milieu alors ? Le nom de Douglas Luiz (Aston Villa) revient très souvent dans les discussions en interne. Pas une surprise, puisque les Gunners avaient déjà tenté de se l’offrir ces derniers mois. Un transfert cet hiver s’annonce aussi compliqué, comme pour Martin Zubimendi, le pilier de la Real Sociedad. Pour le secteur offensif, il est question d’Ivan Toney (Brentford) et Pedro Neto (Wolves), même si les avant-postes ne sont pour l’instant pas le secteur prioritaire des Londoniens. Affaire(s) à suivre.