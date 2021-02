OM : Nasser Larguet fait le point sur son avenir

La suite après cette publicité

Depuis le départ fracassant d'André Villas-Boas juste après le mercato hivernal, l'Olympique de Marseille, qui subit déjà de forts remous avec ses supporters, a dû parer au plus pressé. C'est ainsi que Nasser Larguet, le directeur du centre de formation, a pris place sur le banc de touche en tant qu'intérimaire. Nous vous révélions, il y a quelques jours, que l'OM s'était d'ailleurs mis d'accord avec un nouveau coach : Jorge Sampaoli.

Pour autant, c'est bien le Marocain qui officie sur le banc de touche. Pablo Longoria, ce mercredi, après la belle victoire contre l'OGC Nice (3-2), louait d'ailleurs ses qualités et surtout la normalité qu'il a ramenée à l'OM et la confiance que le groupe a retrouvée grâce à lui. On se demanderait presque si l'idée de le laisser coacher les joueurs marseillais jusqu'à la fin de la saison ne trotterait pas dans l'esprit du directeur sportif espagnol.

Larguet se prend au jeu, mais...

Par conséquent, la question lui a été posée en conférence de presse d'après-match, d'autant qu'on voit bien que le visage de l'OM, extrêmement rajeuni ce mercredi soir avec les titularisations de Bamba Dieng, Saîf-Eddine Khaoui et Luis Henrique, a été diamétralement opposé à celui que nous proposait le Portugais André Villas-Boas. Nasser Larguet, lui, admet se prendre au jeu tout en conservant la tête froide sur ses possibilités de conserver le poste.

« Écoutez, en toute honnêteté, je ne me projette pas sur l'avenir. J'essaye de savourer chaque instant avec cette équipe. J'essaye d'amener ce que je sais faire, il y a surement des bonnes choses et des moins bonnes. J'essaye de leur donner confiance et de les faire avancer et de retrouver, je dirais, les valeurs du football et du football de l'OM avec de l'engagement, avec plus de confiance, avec l'envie de donner du plaisir aux gens qui regardent. S'ils prennent du plaisir sur le terrain, ils vont en donner aussi au public et c'est ce que j'essaye de faire. Donc, se prendre au jeu... Dans mes 37 ans de métier, j'ai toujours pris beaucoup de plaisir et je me suis pris au jeu même avec mes jeunes », a-t-il ainsi déclaré. Un bien beau discours !