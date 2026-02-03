Lens : la déclaration d’amour de Saint-Maximin à Leca

Arrivé au RC Lens durant le mercato hivernal, Allan Saint-Maximin doit en partie son choix aux liens étroits qu’il entretient avec Jean-Louis Leca, aujourd’hui directeur sportif des Sang et Or. L’ailier français, qui a récemment quitté le Club América après avoir dénoncé des actes racistes visant ses enfants, a publiquement salué cette relation en adressant un message appuyé à Leca sur Instagram : « je ferai tout pour toi ». Un message puissant assorti d’un emoji cœur.

Les deux hommes se connaissent depuis leur passage commun à Bastia lors de la saison 2016-2017. Saint-Maximin n’a jamais caché l’importance qu’a eue Leca à cette période, évoquant à plusieurs reprises son soutien et son rôle dans son intégration en Corse. Une relation de confiance et d’affection qui a visiblement pesé dans la décision du joueur de s’engager avec le club lensois.