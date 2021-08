Arsène Wenger regrette le départ de Messi du Barça

Désormais à la FIFA, Arsène Wenger ne manque jamais une occasion de s'exprimer sur l'actualité football. L'ancien manager d'Arsenal est actuellement en vacances à Saint-Florent où il a accordé un entretien à Corse Matin. Il a ainsi pu commenter le départ de Lionel Messi du Barça au Paris Saint-Germain. Si la venue de la Pulga en France ne semble pas le perturber outre mesure, c'est surtout le départ de l'Argentin de son club de toujours qui lui procure de la peine. Selon lui, cette relation particulière qu'entretenait les Blaugranas et la Pulga ne se termine pas bien.

«Tu prends conscience de ce que ce gars-là a donné au Barça. Ce dénouement me fait beaucoup de peine. À Barcelone, les gens vont réaliser dans les prochaines années qu'il faudra être plus que patient pour retrouver un mec aussi génial sur une durée aussi longue, quinze saisons au top. À chaque intersaison, on ne se posait jamais la question de son départ, elle ne traversait aucun esprit. Je peux d'autant moins concevoir que cette séparation se fasse sur un malentendu de négociation de contrat. Même cette magnifique histoire d'amour finit mal !» Comme Frédéric Antonetti, Wenger est un puriste.