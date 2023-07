West Ham : Gianluca Scamacca ne ferme pas la porte à un retour en Italie

L’aventure de Gianluca Scamacca en Angleterre est-elle sur le point de prendre fin ? Recruté contre un chèque de 30,5 millions de livres sterling en provenance de Sassuolo, l’attaquant italien a montré quelques difficultés à s’imposer à West Ham. Malgré un début de saison sur les chapeaux de roues, le joueur de 24 ans n’a pas été épargné par les blessures et a vu sa saison s’arrêter prématurément à cause d’une opération au genou. Même s’il sort d’une première saison mitigée en Premier League, l’entraîneur des Hammers, David Moyes, compte sur lui pour la saison à venir et l’a d’ailleurs convoqué pour la tournée de pré-saison en Australie. Malgré tout, des rumeurs font état d’un intérêt particulier de certaines écuries italiennes, comme la Juventus Turin ou encore l’AS Rome, à la recherche d’un numéro 9 pour pallier l’absence longue durée de Tammy Abraham. Interrogé à ce sujet par la Gazetta Dello Sport, l’international italien (11 sélections) se sent bien à Londres mais n’a pas caché son rêve de revenir un jour au club romain avec lequel il a porté les couleurs en parcours jeune entre 2012 et 2015.

«Le club de la banlieue de Rome est ma maison. Francesco Totti est mon idole depuis mon enfance et quel joueur ne rêverait pas d’être entraîné par Mourinho ? Je suis convaincu qu’il me motiverait et que je m’améliorerais encore plus. Mais maintenant je suis un joueur de West Ham et, malgré toutes les rumeurs, je me sens bien ici», a déclaré l’Italien au journal au papier rose avant de livrer ses impressions sur son retour à la compétition. Pour rappel, il a disputé une mi-temps dans le cadre d’un match amical face à la modeste équipe de Borehamwood.« C’était fantastique de revenir sur le terrain et je me sentais bien. J’atteindrai ma pleine forme d’ici le début de la saison. Si je suis en forme, et je suis convaincu que je le serai, je marquerai 20 buts», a-t-il fini par conclure.

