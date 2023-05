L’OM pense à Franck Haise pour remplacer Igor Tudor !

La suite après cette publicité

« Non ce sont des questions internes dont on parlera avec les dirigeants. On aura peut-être un échange la semaine prochaine. On a une belle relation avec eux. Je pense que je n’ai jamais eu ce genre de rapport et autant de partage avant. Sur 100 choses que je dois gérer, j’ai un soutien à 100% , ils croient en ce que je fais, ce qui est rare. On a une bonne relation avec ces dirigeants qui sont de haut niveau et on verra peut-être la semaine prochaine ». La semaine dernière, Igor Tudor était encore évasif concernant son avenir.

Il faut dire que depuis des semaines déjà, le coach croate est régulièrement cité dans les plus grands clubs de Serie A, et plus particulièrement la Juventus, où Massimiliano Allegri est assez contesté. Samedi encore, les médias transalpins remettaient une pièce dans la machine concernant l’intérêt de la Vieille Dame, et cette fois, ils expliquaient que l’option de prendre les commandes de la Juve était assez tentante pour le principal concerné.

À lire

OM : Igor Tudor est prêt à rejoindre la Juventus

Les plans de l’OM risquent d’être bouleversés

Et voilà que RMC Sport en dit un peu plus sur la situation du coach de l’OM. Le média indique ainsi que la tendance serait bel et bien à un départ. Le Croate serait ainsi plutôt partant pour quitter le Vélodrome, notamment parce qu’il ne se sent pas forcément apprécié en interne, alors qu’il y a aussi eu des frictions avec certains joueurs. Même si la direction est plutôt satisfaite de son travail, il penche ainsi pour un départ.

La suite après cette publicité

Une situation qui risque donc de pousser Pablo Longoria à agir vite, d’autant plus que la saison 2023/2024 de l’OM commencera assez tôt, avec ce troisième tour de la Ligue des Champions qui se disputera pendant l’été. Pour l’instant, la direction phocéenne n’a pas encore commencé à chercher de remplaçant de façon active, mais ça ne saurait tarder… Surtout que selon L’Equipe, l’OM apprécie Franck Haise, qui attend des garanties pour rester du côté de Lens. Affaire à suivre…