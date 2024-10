Claude Makélélé explique les raisons de son départ de Grèce

C’est déjà la fin de l’aventure grecque de Claude Makélélé. Si son bilan à la tête de l’Asteras Tripolis est plus qu’honorable, avec 2 nuls et une victoire dimanche face à l’Athènes Kallithea (1-3), c’est bien lui qui a décidé de quitter le projet. En cause, les choix imposés au niveau du management interne du club, notamment sur le système de jeu et sur les joueurs appelés, qui ont rendu l’exercice de son métier impossible. «Si vous voulez me licencier parce que les résultats ne sont pas bons, c’est très bien. C’est le football. Mais je ne veux pas qu’on me dise qui doit ou ne doit pas jouer» a commenté l’ancien de Chelsea et du Real Madrid, dans une interview accordée au média britannique LondonWorld.

«Lors du dernier match, ils ont insisté pour qu’un joueur clé soit mis sur le banc », explique l’entraîneur de 51 ans. « Ce dernier a un petit salaire d’amateur, mais c’est le meilleur joueur de l’équipe. Je l’ai fait entrer pour seulement 20 minutes, et il a fait deux passes décisives et nous avons finalement gagné le match. Mais la direction ne voulait pas qu’il joue. Ils pensaient qu’ils pouvaient contrôler s’il jouait ou non parce que le joueur n’avait pas signé de nouveau contrat avec le club. Je l’ai utilisé en raison de sa qualité» a ainsi indiqué Makélélé. Un élément qui a eu du mal à passer, tant l’incorporation des jeunes talents est essentielle dans sa vision du football aujourd’hui. Il a notamment rappelé son travail avec Billy Gilmour, Conor Gallagher ou encore Trevoh Chalobah à Chelsea. «J’ai fait en sorte qu’ils progressent. Aujourd’hui, regardez où ils en sont. Ils m’envoient parfois des messages : "Merci, coach, vous m’avez ouvert les yeux". C’est plus important que de gagner un trophée», a déclaré Makélélé.