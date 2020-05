Les 6 joueurs offerts par le FC Barcelone à l'Inter Milan

Le FC Barcelone sera à n'en pas douter un acteur majeur du prochain mercato estival. Non pas que le club catalan est englué dans une situation sportive indigne de son rang (il est premier de Liga et toujours en course en Ligue des Champions), mais son niveau de jeu collectif, la fatigue de certains cadres et la déception de certaines recrues poussent la direction à vouloir régénérer l'effectif. Ce matin, la Gazzetta dello Sport évoquait un accord avec Miralem Pjanic, qui représenterait un renfort de poids, mais c'est toujours le dossier Lautaro Martinez qui obsède la presse espagnole.

Ainsi, le journal Sport explique que le Barça a communiqué à l'Inter Milan une liste de 6 joueurs disponibles pour entrer dans le cadre de l'opération Lautaro Martinez. Le buteur argentin de 22 ans serait lui déjà tombé d'accord avec le Barça, et l'Inter, face au pressing incessant du club blaugrana, serait prêt à le lâcher si l'offre est estimée correcte. Quels sont ces six joueurs ? On y trouve les deux défenseurs français, Samuel Umtiti et Jean-Clair Todibo. Mais aussi les latéraux Nelson Semedo et Junior Firpo et enfin les milieux Arturo Vidal et Rafinha.

La priorité du Barça : faire descendre au maximum le montant du transfert, qui pourrait s'élever à 111 M€. Le club catalan ne pourra investir que 60 M€ dans ce dossier, assure le journal Sport. Il espère donc que l'Inter choisisse au moins deux joueurs. Et visiblement, cela pourrait être le cas. Deux sortiraient du lot aux yeux d'Antonio Conte, l'entraîneur. Il s'agit bien sûr d'Arturo Vidal, qu'il connait bien pour l'avoir déjà eu sous ses ordres à la Juventus. Mais aussi de Jean-Clair Todibo, qui serait la surprise du chef. Le défenseur, actuellement prêté à Schalke 04, est l'un des rares Barcelonais à recevoir de nombreuses propositions, notamment en provenance de Premier League. Il représente donc une potentielle belle plus-value pour le club catalan, au cas où l'Inter n'en voudrait pas.