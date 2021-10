MU devra dépenser une fortune pour se séparer d’Ole Gunnar Solskjaer

Ole Gunnar Solskjaer est plus que jamais sur la sellette. La défaite 5-0 face à Liverpool dimanche dernier a du mal à être digéré du côté de Manchester United. Le Norvégien aurait trois rencontres pour sauver sa place, face à Tottenham, l’Atalanta et Manchester City.

Les dirigeants mancuniens réfléchiraient d’ores et déjà à son remplaçant, mais se séparer de Solskjaer a un coût. En effet, ils devront débourser près de 9 M€, indique The Sun, ce qui équivaut à un an de salaire. À la tête des Red Devils depuis décembre 2019, il est sous contrat jusqu’en 2024.