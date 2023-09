Nice : Jean-Clair Todibo évoque les dessous d’un été agité

La suite après cette publicité

En dépit d’une saison 2022-2023 moribonde de l’OGC Nice, Jean-Clair Todibo a été l’un des rares Niçois à sortir du lot. En effet, le défenseur français est devenu une référence à son poste dans le championnat de France confirmant au passage les attentes placées en lui au début de sa carrière. Non seulement ses performances lui ont permis d’accéder à l’équipe de France, mais aussi de figurer dans le viseur des cadors européens lors du mercato estival. Un temps annoncé proche de Manchester United, le joueur de 23 ans est finalement resté au Gym. En marge du choc face au Paris Saint-Germain ce vendredi, le Français qui a fêté sa première sélection avec les Bleus face à l’Allemagne en milieu de semaine, a justifié son choix dans les colonnes de L’Equipe.

«J’ai prolongé à Nice en 2022. Je savais à ce moment-là que je finissais la saison et que j’étais reparti pour une saison au moins derrière. Le club n’était donc pas vendeur cet été. C’était très clair. Comment j’ai vécu l’intérêt de grands clubs ? Je l’ai vécu différemment des situations précédentes dans ma carrière. Ma réflexion a été beaucoup plus poussée, calme. La réflexion est beaucoup plus importante qu’à mes débuts. J’attends qu’on me présente les projets complets. Il ne faut pas arriver dans un club comme ça. Je sais ce que j’ai à Nice. Donc il faut que tout soit clair», a exprimé le natif de Cayenne au quotidien sportif.