Paris FC : Antoine Kombouaré recadre déjà une journaliste

Avec le départ de Stéphane Gilli, le Paris FC a décidé de miser sur Antoine Kombouaré pour la suite du projet de la famille Arnault et du groupe Red Bull. Un choix qui peut étonner tant l’ancien coach de Nantes n’incarne pas spécialement l’idée du coach moderne.

Qu’importe, pour l’instant la mission est d’assurer le maintien en Ligue 1. Et lors de sa première conférence de presse, le coach de 62 ans s’est illustré en recadrant rapidement une journaliste. Cette dernière s’adressait à la direction du club francilien. « Vous pouvez expliquer pourquoi vous avez choisi Antoine? », a-t-elle lancé avant d’être interrompue par Kombouaré. « … Le coach. C’est mieux hein. On est pas copains. Pas encore », a-t-il corrigé avant que cette dernière ne s’excuse. Le ton est donné !