Mohamed Salah a tranché pour son avenir, Chelsea lance son mercato de folie

Salah va rester une année de plus

Direction l’Angleterre. À deux jours d’affronter le Real Madrid en finale de Champions League avec Liverpool, Mohamed Salah a fait un choix important pour la suite de sa carrière. Il va rester une année de plus avec les Reds ! «Une année de plus » titrent le Daily Star et le Daily Mirror avec un jeu de mots (One Mo Year). «Je vais rester la saison prochaine, c'est sûr», a déclaré Salah en conférence de presse. Si la nouvelle est accueillie favorablement par les supporters, on craint maintenant qu’il parte libre en juin 2023, car il n’a toujours pas renouvelé son contrat. En plus, l'Égyptien a évoqué cette possibilité aux micros des journalistes. Les Reds craignent aussi le départ de Sadio Mané comme le rapporte The Sun. Le Sénégalais ne s'est pas encore engagé à long terme avec le club. Il a expliqué en conférence de presse qu’il donnera sa décision pour son futur après la finale de samedi au Stade de France.

Chelsea lance son mercato XXL

Chelsea est enfin prêt à tout dynamiter sur le marché des transferts. Le gouvernement britannique a finalement donné son accord au consortium de Boehly, propriétaire des LA Dodgers, pour racheter le club à Roman Abramovich hier. C’est plus de 230 millions d’euros qui vont être mis à disposition de Tuchel pour s'atteler à la reconstruction de son équipe. «C’est parti» peut-on lire sur la Une du Daily Express. Vu qu’Antonio Rüdiger et Andreas Christensen vont quitter le club, Tuchel veut signer deux défenseurs de toute urgence. On retrouve plusieurs noms sur la liste de vœux du coach allemand dans les pages sports du Daily Star. Le défenseur central de Séville, Jules Koundé, qui a déjà un accord verbal avec les Blues, devrait être le premier à arriver. Parmi les autres cibles défensives sur sa liste, on trouve Presnel Kimpembe, Jose Gimenez et Josko Gvardiol. Kalidou Koulibaly, qui n'a toujours pas encore signé de nouveaux contrats avec Naples, pourrait faire ses valises à Stamford Bridge.Tuchel souhaite également recruter un milieu de terrain, un attaquant et un défenseur latéral. On apprend aussi que Mason Mount et Reece James vont prochainement prolonger leur bail avec les Blues.

Un mercato riche en Serie A

Ce jeudi matin, La Gazzetta Dello Sport nous fait un résumé de toutes les dernières infos mercato de Serie A. On commence par «le plan d’attaque» du Milan AC. Il faut un remplaçant à Zlatan, qui va être absent 8 mois après une opération du genou. Divock Origi est tout proche de rejoindre les Casciavit. Il a dit non à Villarreal. La piste privilégiée par les Rossoneri reste Scamacca, l’attaquant de Sassuolo. Les journalistes italiens nous donnent des avancées de l’affaire Paulo Dybala-Inter. L’entourage de la Joya a rendez-vous aujourd’hui avec les dirigeants du club. Ça va parler salaire et durée de contrat. Puis en ce qui concerne Paul Pogba à la Juventus, le club n'est pas pressé, mais l'opération est dans la dernière ligne droite selon le journal au papier rose. La Pioche aurait eu plusieurs de ses anciens coéquipiers Bianconeri au téléphone. Le français prend la température avant de retourner au bercail.