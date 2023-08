PSG : la réaction lucide des cadres après le match nul concédé à Toulouse

La suite après cette publicité

Frustrant. Voilà comment l’on pourrait qualifier le match nul du PSG ce samedi soir sur la pelouse de Toulouse (2-2). Après une première période globalement maîtrisée de leur part, les Parisiens ont passé la vitesse supérieure lors du second acte suite aux entrées d’Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé. Justement, c’est le deuxième cité qui s’est offert l’ouverture du score sur penalty pour son retour tant attendu dans l’équipe de Luis Enrique. Pourtant, le club de la capitale a finalement été repris suite à un penalty logique accordé au Téfécé et transformé par Zakaria Aboukhlal.

Avec ce deuxième nul en autant de rencontres en ce début de saison, Paris fait du surplace. Une rencontre qui laisse des regrets aux joueurs parisiens et la nouvelle recrue Ousmane Dembélé : «ça fait plaisir pour mes débuts avec le PSG, même si c’est frustrant de ne prendre qu’un point, parce que je pense qu’on avait la maîtrise du match. On a perdu des ballons bêtes qu’on ne devait pas perdre à 1-0 et le penalty vient de là. Mon action ratée ? Prochaine fois, je mets les vissés parce que je glisse souvent sur ce genre d’occasion. C’est sur ce genre de petits détails qu’on peut avoir le 2-0 et gagner. L’arbitre ? Je sais pas sur le penalty, mais sur les 10 dernières minutes, il a été trop gentil, mais ça ne vient pas de l’arbitre, mais de nous. C’est frustrant, on avait la maîtrise du match. Revenir de Toulouse avec seulement un point, c’est rageant.»

À lire

PSG : Ousmane Dembélé frustré du match nul concédé à Toulouse

De petits détails à rapidement corriger

Les détails ont donc fait basculer la rencontre selon l’ancien Rennais. Un constat que partage son nouveau coach Luis Enrique. Le technicien espagnol, qui court toujours après son premier succès en match officiel avec le PSG, a ciblé les détails qui ont manqué aux siens pour empocher une victoire qui leur tendait les bras : «c’est un match que l’on doit gagner. Nous avons fait une première mi-temps de qualité. En seconde période, on a perdu le contrôle. On a commencé à être moins bien en transition. Puis concéder ce penalty est une honte. (…) L’objectif n’est pas d’aller d’un but à l’autre. Je n’ai pas créé cette équipe pour ça. Des trois occasions que nous avions pour mettre le 2-0, nous n’avons pas eu de chance. Je ne suis pas inquiet, c’est le début de saison. L’équipe est encore loin de ce que je veux proposer, et surtout offensivement. En deuxième période, on a perdu des ballons et laisser des détails en route. On ne peut pas faire ça s’il l’on veut être compétitif. Pourquoi Mbappé et Dembélé ont été laissés sur le banc en première période ? Je suis le coach, c’est moi qui décide de qui j’aligne.»

La suite après cette publicité

Même son de cloche pour Marquinhos. De retour dans le onze parisien après avoir été sur le banc face à Lorient lors de la première journée (1-1), le capitaine brésilien a également pointé du doigt ces détails qui ont fait défaut aux champions de France en titre. Néanmoins, il pense que son équipe va dans le bon sens et ne semble pas inquiet pour le futur du PSG : «ce sont les détails qui font al différence. Il fallait que l’on tienne plus le ballon. Il faut continuer comme ça avec cette idée de jeu ambitieuse. Petit à petit, on va dans le bon sens. On cherche toujours à améliorer les choses. C’est sûr que c’est mieux de débuter le championnat avec deux victoires mais bon, ce n’est pas le cas. Il faut y aller petit à petit. Comme nous avons beaucoup la possession, je pense que les équipes vont reculer. Il faut travailler là-dessus et sur les occasions à se créer dans ce système. Après, ce sont des détails. Je pense que l’on va encore s’améliorer. Le coach nous a dit de nous habituer à ces changements de système. Nous devons nous adapter le plus vite possible. Nous avons de très bonnes choses en place, il faut continuer sur cette voie.» Reste à savoir si tous ces détails défectueux seront rapidement corrigés par Paris. Et ils ont intérêt à l’être car les Parisiens affrontent un Lens qui peut clairement leur poser des problèmes samedi prochain au Parc des Princes.