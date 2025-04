L’Italie explose avec une nouvelle affaire de paris illégaux, la presse étrangère raffole de Luis Enrique

Nouvelle enquête sur les paris illégaux

C’est la bombe de la journée, l’enquête sur les paris illégaux, est relancée par le parquet de Milan, et prend de l’ampleur après les cas Fagioli et Tonali. Un total de 12 joueurs sont soupçonnés comme McKennie, Perin, Zaniolo ou Florenzi sont désormais dans le viseur, avec une saisie préventive de 1,5 million d’euros. Les investigations révèlent un vaste réseau de paris clandestins, facilité par certains joueurs eux-mêmes. Malgré des sanctions pénales légères, les risques sportifs sont lourds, surtout si les paris concernent le football. La FIGC évalue encore la possibilité d’ouvrir une nouvelle enquête disciplinaire. Paredes et Di Maria sont aussi impliqués, pour des paris autres que le foot, et surtout des parties de poker. Sandro Tonali fait à nouveau l’objet d’une enquête. Pour rappel, la star de Newcastle a purgé une interdiction de dix mois en octobre 2023 pour avoir parié sur des matchs, notamment pour son équipe de l’époque, l’AC Milan.

La suite après cette publicité

La presse étrangère émerveillée par le PSG

Au PSG, ça bosse bien. Et la presse étrangère est sous le charme du travail de Luis Enrique. Dans le Daily Mail, on écrit : « ce PSG-là ne se contente plus d’être séduisant balle au pied. Contre Aston Villa, un détail m’a frappé : leur intensité défensive. Oubliez les dribbles, oubliez le flair – ce qui impressionne aujourd’hui, c’est à quel point ce groupe bosse sans ballon. Luis Enrique a transformé une équipe qu’on disait orpheline de Mbappé en un collectif acharné. Joao Neves, Vitinha, tout le secteur offensif : dès qu’ils perdent le ballon, ils sprintent, pressent, se sacrifient. C’est ce qui fait la différence au haut niveau. Le PSG de 2025 est une leçon vivante pour tout jeune joueur : peu importe ton talent, commence par courir plus que l’adversaire. » Et le média espagnol Sport y va aussi de son compliment : « Luis Enrique est un entraîneur révolutionnaire, sans compromis, doté d’un leadership exceptionnel qui a mené à de grandes réussites. Son approche au PSG a transformé l’équipe, avec des joueurs moins connus comme Dembélé, Barcola ou Doué, prouvant qu’une équipe bien soudée peut surpasser une collection d’individualités. Il a réussi à construire une équipe cohérente, à l’image de son travail avec l’équipe nationale espagnole, où il a semé les graines de grands succès. Son passé au Barça, où il n’hésitait pas à prendre des décisions audacieuses, témoigne de son courage et de son intégrité. Aujourd’hui, au PSG, il peut laisser son empreinte la plus authentique, en visant la Ligue des Champions, même si une finale contre son ancien club, le Barça, serait un scénario qu’il éviterait. »

Comment Liverpool a convaincu Mo Salah

On prend la direction de l’Angleterre. C’est la nouvelle qui ravit les fans de Liverpool. Mo Salah a enfin prolongé son contrat avec Liverpool. Et le Daily Mail décrit la manière dont la direction du club anglais a réussi à convaincre l’Égyptien de prolonger. Le joueur offensif a prolongé son contrat de deux ans, scellant un accord d’une valeur d’environ 57 millions d’euros. Cette prolongation n’a rien eu d’évident : frustré par la direction fin 2024, Salah s’était montré critique envers le club, et l’intérêt de l’Arabie saoudite s’était intensifié. Mais en coulisses, Richard Hughes, le nouveau directeur sportif, a mené des négociations clés, multipliant les allers-retours à Dubaï pour convaincre l’entourage du joueur. Grâce à cette approche patiente et déterminée, Liverpool a su garder son roi, sans casser sa structure salariale. Un coup de maître signé Hughes. Dans Sport, on parle aussi du joueur avec un "Salah se queda".