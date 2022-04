Programmation TV : W9 a préféré l'OM à l'OL

Les diffuseurs des compétitions européennes ont fait leurs choix... et certains seront déçus. L'Olympique Lyonnais, dernier représentant français en Ligue Europa, se rendra en Angleterre pour défier West Ham le jeudi 7 avril (21 heures). Cependant, il ne sera pas possible de suivre cette rencontre en clair. RMC Sport 1 diffusera le match en exclusivité alors que les autres diffuseurs de la compétition, le groupe M6 et Canal +, ont choisi de retransmettre une autre affiche.

La suite après cette publicité

L'Olympique de Marseille, toujours engagé en quarts de finale de Ligue Europa Conférence, affrontera le PAOK Salonique également le 7 avril prochain, à suivre sur les antennes Canal + Sport et de W9. Ce match aller sera donc à suivre en clair, alors que la rencontre retour de l'Olympique Lyonnais, au Groupama Stadium le 14 avril, pourrait cependant se tenir en clair.