L’OL est complètement dépité !

Petit coup d’arrêt pour l’Olympique Lyonnais. Les Rhodaniens étaient sur une série de six victoires toutes compétitions confondues, dont quatre succès de rang en Ligue 1. Et ce, en ayant joué des équipes du calibre de l’OM ou de l’OGC Nice. Tout allait bien pour l’écurie entraînée par Pierre Sage donc. Jusqu’à ce dimanche soir, où les Lyonnais sont revenus sur terre de façon assez drastique. Une défaite 3-0 à la maison face au RC Lens, avec, il faut le dire, beaucoup de malchance pour l’OL et un score qui ne reflète pas totalement la physionomie de la rencontre.

Brice Samba, le portier artésien, a d’ailleurs été nommé homme du match dans les notes de la rencontre de notre rédaction, lui qui a réalisé plusieurs interventions décisives pour empêcher l’OL de faire trembler les filets ce soir. Au coup de sifflet final, l’OL l’avait donc assez mauvaise, et les réactions venant du vestiaire lyonnais allaient logiquement dans ce sens. « Beaucoup de choses n’ont pas fonctionné, notamment en première période, on n’a pas réussi à marquer, puis après, les deux buts, on n’a pas réussi à revenir… C’est une bonne équipe qui a réussi à prendre sa chance, mais pas nous. Notre série s’arrête, mais on va essayer de se remettre », a par exemple lancé Duje Caleta-Car.

Sage ne veut pas tomber dans le catastrophisme

« Quand on enchaîne des victoires, c’est toujours difficile de perdre un match. C’est ce qu’on vient de se dire dans le vestiaire, il va falloir l’oublier et repartir au travail. Je pense que sur l’ensemble du match on n’a pas su être assez dangereux. On s’est créé des occasions mais pas franches à mon goût mis à part quelques-unes en première période. On n’a pas assez joué, on a trop dégagé, ça a mis Lens dans le rythme, je pense, ça les a mis dans le sens du match », a pour sa part expliqué Maxence Caqueret devant les caméras de Prime Video.

De son côté, Pierre Sage a tenu à dédramatiser un peu malgré le résultat peu flatteur sur le papier. « Notre histoire ne se joue pas sur un match. On a l’impression que ce soir, on a tout perdu, mais bon, si on prend notre série, elle reste très positive. Même s’il y a une grosse défaite chez nous devant notre public qui a poussé et a été fidèle jusqu’à la fin du match », a ainsi affirmé l’entraîneur, toujours devant les caméras du diffuseur. Son équipe aura deux belles occasions de se ressaisir avant la trêve internationale, dès samedi prochain à Lorient, puis à Toulouse dans deux semaines…