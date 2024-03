Barça : Joan Laporta optimiste pour la prolongation de Ronald Araújo

Cet été promet d’être mouvementé au FC Barcelone. Entre le départ de Xavi à combler, les différentes recrues attendues et les potentiels départs à gérer, le directeur sportif Deco et ses compères ont du pain sur la planche. Le dossier Ronald Araújo sera certainement mis sur la table, alors que le Bayern Munich suit sa piste depuis plusieurs mois et qu’un départ cet été était envisagé. Néanmoins, l’international uruguayen (16 sélections) devrait bien poursuivre sa carrière en Catalogne.

La suite après cette publicité

Au moment d’évoquer l’éventuelle prolongation du défenseur, le président du club culé a montré tout son optimisme lors d’un entretien accordé à Mundo Deportivo. Selon lui, Araújo restera au Barça peu importe la proposition qu’un autre club peut faire. Pour rappel, le joueur de 25 ans est actuellement lié jusqu’en 2026 avec les Blaugrana.