LdC : Karim Benzema dépasse une légende du Real Madrid

Le Sheriff Tiraspol a fait sensation mardi soir en terrassant le Real Madrid au Bernabeu (2-1) lors de la deuxième journée de phase de poules de Ligue des champions. Un coup de tonnerre qui n'est pas passé inaperçu dans le microcosme du ballon rond. Buteur sur penalty à la 65ème minute, Karim Benzema en a cependant profité pour entrer encore un peu plus dans l'histoire du Real et de la coupe aux grandes oreilles.

La suite après cette publicité

En inscrivant son soixante douzième but dans la compétition, l'attaquant français dépasse une légende de la Casa Blanca : Raul. En effet, le buteur espagnol avait marqué soixante et onze réalisations sous le maillot madrilène en Ligue des champions. Karim Benzema devient ainsi le quatrième meilleur buteur de l'histoire de la plus prestigieuse des compétitions continentales. Une sacrée référence...