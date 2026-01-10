Menu Rechercher
Serie A : l’AS Roma dompte Sassuolo et monte provisoirement à la 3e place

Par Kevin Massampu
Rome 2-0 Sassuolo

Cinquième de Serie A, l’AS Roma recevait Sassuolo (11e) au Stade Olimpico pour le compte de la 20e journée, ce samedi. Nettement supérieure à son adversaire, la troupe de Gian Piero Gasperini a tardé pour prendre l’avantage. C’est finalement en seconde période qu’elle a su faire la différence, grâce à une nouvelle réalisation de Manu Koné (76e), bien servi par Matias Soulé.

Série en cours

Plus de statistiques
Rome
V
D
V
D
V
Sassuolo
D
N
N
D
N

Quelques instants plus tard, l’Argentin permettait au club de la Louve de faire le break (78e) et de s’imposer finalement (2-0) sans véritablement trembler. Avec ce succès, l’AS Roma prend provisoirement la 3e place du championnat italien, avec le même nombre de points que l’AC Milan, deuxième, et trois unités de retard sur le leader, l’Inter. Les deux formations milanaises ont par ailleurs deux matchs en retard à disputer, tout comme le Napoli, actuel quatrième.

