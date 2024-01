RWD Molenbeek : l’autre club de John Textor est en pleine galère !

Dans la galaxie de John Textor, les clubs ne vont pas au mieux. En Premier League, Crystal Palace stagne dans la deuxième partie de tableau, alors que le club brésilien de Botafogo a réussi à perdre le titre de Serie A malgré sa large avance à dix journées de la fin. Sans parler de l’Olympique Lyonnais, qui sort tout juste de la zone rouge après trois succès de suite avant la trêve. Moins médiatisé que les trois autres, le RWD Molenbeek - qui détient d’ailleurs quelques éléments passés par l’OL - n’est aujourd’hui pas assuré de réussir l’objectif de se maintenir en Jupiler League de Belgique.

Moins en vogue que les cadors belges que sont Anderlecht, La Gantoise ou le Club Brugge, le RWD Molenbeek a longtemps été considéré comme l’une des meilleures académies de Belgique et a notamment formé des joueurs comme Adnan Januzaj ou Michy Batshuayi. Mais depuis 2021, le club est passé dans une nouvelle galaxie, Eagle Football, sous la direction de John Textor. Le président américain avait d’ailleurs permis au club de remporter la Challenger Pro League et remonter en première division l’été dernier. Ce que les fans du club de la banlieue de Bruxelles attendaient depuis maintenant 21 ans.

John Textor a aussi fait le ménage

Et comme à l’Olympique Lyonnais, John Textor a fait le grand ménage pour parvenir à ses fins. Bien plus virulent qu’avec Jean-Michel Aulas, le président américain a démis de ses fonctions le président emblématique Thierry Dailly. «La gestion de M. Dailly a révélé fin 2022 des détournements des fonds du club, de l’abus de pouvoir d’entreprise, la perturbation de la gouvernance de l’entreprise et un comportement violent et intimidant qui ont conduit à sa destitution en qualité de DG en février 2023», expliquait un long communiqué à charge de John Textor, avant le limogeage de l’entraîneur, Vincent Euvrard, grand artisan de la montée, et à quatre jours du début de la saison actuelle.

«Au début, il y a eu quelques critiques des supporters dans les méthodes de John Textor. Il y a eu aussi des désaccords entre Vincent Euvrard et John Textor sur l’utilisation des joueurs d’Eagle Groupe. John Textor appelait régulièrement Euvrard pour lui demander de mettre tel ou tel joueur sur la feuille de match. Forcément, au bout d’un moment, cela n’est plus passé, car Vincent Euvrard préférait faire passer le mérite avant de mettre en avant les nouvelles recrues. Euvrard est pourtant un très bon entraîneur en Belgique», nous confie le journaliste spécialisé, Sacha Tavolieri.

Les anciens de l’OL ont du mal

Thierry Dailly, qui reste actionnaire (20%), a été remplacé au poste de DG par Gauthier Ganaye, l’ex-président de Nice. Alors que Vincent Euvrard a laissé sa place à Claudio Caçapa, ex-adjoint à l’OL et intérimaire du côté de Botafogo à l’époque. Mais depuis, l’ascension en première division s’avère compliquée pour le RWD Molenbeek. 13e avec 21 points pris, le club est relégable pendant cette trêve internationale et reste la troisième pire défense du Championnat, avec 40 buts encaissés.

Sur les cinq derniers matches, le club a perdu contre un concurrent au maintien, Westerlo (0-3), s’est fait humilier à domicile contre le Club Brugge (1-6) et a été écrasée par La Gantoise (0-4). Le club n’y arrive pas, alors que John Textor a pourtant travaillé pour ramener sept joueurs de la Galaxie Eagle cet été. Trois venants de Botafogo et quatre de l’OL (Youssouf Koné, Florent Sanchez Da Silva, Pathé Mboup et Jeff Reine-Adélaïde). «Jeff Reine-Adélaïde reste un joueur exceptionnel, c’est impressionnant de le voir jouer en Championnat. Le gros problème reste sa constance. Youssouf Koné a été plutôt pas mal sur son côté et Florent Sanchez reste encore trop moyen. Mais le mercato réalisé par John Textor reste une réussite et Molenbeek est une bonne équipe à voir jouer. Maintenant, c’est vrai que l’effectif est supérieur à d’autres équipes de même niveau et que [le RWDM pourrait être à un niveau supérieur au classement»](https://www.footmercato.net/belgique/division-1a/classement), confie Tavolieri.

Objectif maintien avec Claudio Caçapa

Claudio Caçapa a d’ailleurs réussi à imposer son style au sein d’une équipe combattante, malgré quelques critiques après la défaite contre Westerlo, après un penalty, un carton rouge et un but contre son camp concédé. «Nous avons perdu les pédales. Nous avons mal défendu, nous n’avons plus créé de danger et au final, le score de 3-0 est logique. Nous avons besoin de vacances, de nous vider la tête et de revenir avec l’envie de faire mieux en 2024», a-t-il lâché après la défaite. Mais évidemment l’exigence est bien moins grande qu’à l’OL, même si les supporters peuvent espérer mieux pour un club qui a des moyens bien supérieurs aux autres concurrents au maintien.

«C’est un club avec moins d’exigence que l’Olympique Lyonnais. Il y a une ambiance familiale et les gens vont au stade pour se retrouver. Que le club soit en première ou en deuxième division. Donc c’est avant tout un tremplin pour les joueurs, afin d’aller à l’OL ou ailleurs en Europe. Molenbeek reste une belle équipe à suivre et l’objectif n’est pas le même que les grosses écuries belges. L’objectif est avant tout de réussir à se maintenir», nous explique le journaliste belge. Il restera donc une demi-saison à Caçapa et ses hommes pour assurer l’objectif de rester en JPL et permettre à John Textor de définitivement réussir son pari.