C4 : le groupe de l'OM pour Qarabag

Vainqueur à l'aller à l'Orange Vélodrome (3-1), l'Olympique de Marseille entend bien terminer le travail à Bakou jeudi pour valider son billet pour le prochain tour de la Ligue Europa Conférence. Pour ce faire, Jorge Sampaoli emmène un groupe de 22 joueurs.

La suite après cette publicité

Du grand classique avec les tauliers Dimitri Payet, Mattéo Guendouzi et Boubacar Kamara notamment. Arkadiusz Milik, auteur d'un doublé à l'aller, sera également du voyage. On notera aussi la présence des deux recrues hivernales Sead Kolasinac et Cédric Bakambu.