Mercato : Thomas Tuchel a déjà réglé un dossier à 70 M€

Depuis le 24 mars, Thomas Tuchel est officiellement l’entraîneur du Bayern Munich. Officieusement, il s’était déjà mis d’accord depuis plusieurs jours avec les dirigeants munichois, qui ont souhaité assurer le coup avant de remercier Julian Nagelsmann. Une fois la nouvelle annoncée, le technicien de 49 ans s’est rapidement mis au travail afin de relancer la machine bavaroise tout en mettant en place ses idées. Arrivé en pleine trêve internationale, l’ancien coach du Paris Saint-Germain et de Chelsea n’avait pas toute son équipe à disposition lors des premières séances.

Tuchel a parlé à Sané en priorité

Ce qui ne l’a pas empêché de commencer à travailler avec les joueurs restés au centre d’entraînement. D’ailleurs, le premier qu’il a été voir était Leroy Sané. Pendant douze minutes, les deux hommes ont longuement échangé seul à seul sur le terrain. La presse allemande a aussi indiqué que TT avait eu plusieurs gestes amicaux envers la star allemande, dont il est un grand fan depuis très longtemps. Il a toujours apprécié son talent et voulait même le récupérer à Chelsea. Il a donc souhaité lui parler très rapidement puisque sa situation était très compliquée avant son arrivée.

En effet, le club comme Julian Nagelsmann étaient déçus de sa saison. En 32 matchs toutes compétitions confondues, dont 21 en tant que titulaire, il avait marqué 13 buts et délivré 6 assists. Irrégulier et moins performant, il a aussi fait jaser au sujet de son comportement. Arrivé en retard à Säbener Straße pour un entraînement, le joueur sous contrat jusqu’en 2025 (qui n’avait pas manqué la séance) s’était fait réprimander. Il avait aussi raté le bus qui devait mener l’équipe à Mönchengladbach. Ce qui n’était pas passé.

Une approche similaire à Guardiola

Le staff lui a aussi reproché son manque d’intensité et d’envie aux entraînements, mais aussi sa mauvaise humeur. Ce mardi, Kicker ajoute que le manque de ses proches pèse à Sané. Sa compagne et leurs deux enfants vivent toujours en Angleterre. Le joueur multiplie les allers-retours à Londres et Manchester, où sa femme veut rester. À Munich, son cas questionnait et certains médias l’imaginaient plier bagage. D’autant que ses relations avec Nagelsmann n’étaient pas très bonnes. Mais la venue de Tuchel a changé la donne.

Contrairement à son prédécesseur, TT veut faire de l’Allemand un élément essentiel de l’équipe. Il souhaite le mettre dans les meilleures dispositions. Il l’a d’ailleurs aligné en tant qu’ailier gauche, le poste où il est le meilleur selon lui, alors que Nagelsmann l’utilisait à droite, à gauche et au milieu. Dans son approche, il s’inspire de ce que Pep Guardiola, dont Sané est un grand fan, a fait avec lui à City. Il veut lui donner de la confiance et de la liberté. On l’a d’ailleurs vu très offensif sur le côté gauche lors des premiers matchs joués sous les ordres de Tuchel. Il a d’ailleurs délivré une assist face au BVB.

Un joueur conquis et prêt à chambouler son avenir

En revanche, il n’a toujours pas marqué en 3 matches avec TT. Mais l’important est ailleurs pour son entraîneur, qui a visiblement réussi son opération séduction. Kicker explique qu’il aime la philosophie de jeu de Tuchel mais aussi son discours lors de ses interviews et ses échanges avec le groupe dans le vestiaire. Tout cela a déjà convaincu Leroy Sané. À tel point d’ailleurs que l’avenir du joueur, pour qui le domaine sportif prime sur tout le reste, est totalement relancé. Un départ n’était pas exclu en fin de saison, notamment pour se rapprocher de sa famille.

À un tournant de son aventure à Munich, où il évolue depuis 2020, l’international allemand, dont le prix est estimé à 70 M€ selon transfermarkt, est ouvert à l’idée de prolonger son contrat, qui se termine officiellement dans deux ans (juin 2025). Il est très ambitieux et veut prouver ce dont il est capable au sein de l’un des meilleurs clubs du monde. Des pourparlers devraient avoir lieu à l’automne prochain, peut-on lire dans les pages intérieures de Kicker. D’ici là, Leroy Sané veut performer sous les ordres d’un entraîneur qui a déjà su trouver les bons mots et la bonne façon de faire pour le relancer. La première victoire de Tuchel, qui comptera sur lui face à Manchester City ce mardi soir en Champions League.

