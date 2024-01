OL : les vraies raisons du prix d’achat très bas du duo Perri-Adryelson ont fuité…

Révélée par la presse brésilienne depuis des mois, la signature à l’Olympique Lyonnais des deux piliers de Botafogo, Lucas Perri et Adryelson, est officielle depuis vendredi dernier. Un double transfert dont le montant fait jaser. «L’Olympique Lyonnais est heureux d’annoncer les arrivées, en provenance de Botafogo, du gardien de but Lucas Perri et du défenseur central Adryelson pour un montant, respectivement, de 3,250 M€ et 3,580 M€ auquel pourra s’ajouter un intéressement de 50% sur un éventuel futur transfert», indiquait le communiqué des Gones.

Si le Glorioso bénéficie d’un pourcentage à la revente très intéressant, si les deux joueurs cartonnent chez les Gones, voir l’OL débourser moins de 7 M€ pour deux renforts, dont le prix global annoncé depuis des semaines était de 20 M€, surprend. Sans surprise, les premiers commentaires moqueurs envers John Textor (qui possède les deux clubs) ont donc fusé. Pour se justifier, l’Américain a sorti une drôle d’explication. «Quand un transfert a lieu entre deux clubs contrôlés, nous estimons la valeur grâce à Transfermarkt et nous ajustons les caractéristiques de la transaction. Dans ce cas, il ne s’agit que d’un achat de 50%», a-t-il posté sur son compte X.

Un double transfert à la sauce Textor

Cependant, Globoesporte nous apprend que la réalité est légèrement différente. Si ces valeurs sont aussi basses, ce n’est pas vraiment parce que Textor s’est basé sur les prix affichés sur Transfermarkt. C’est surtout parce qu’il ne voulait pas donner plus d’argent aux deux autres clubs bénéficiaires de ce double transfert : São Paulo et Sport Recife. En effet, Botafogo devait verser 15% du transfert au SPFC (club formateur de Perri) et 3% au Sport Recife (club formateur d’Adryelson). Grâce à ce stratagème, les deux formations brésiliennes toucheront donc trois fois moins d’argent que si la transaction globale avait atteint les 20 M€ comme prévu.

Et Botafogo dans tout ça ? Alors que des clubs ont fait des propositions bien plus onéreuses pour Lucas Perri par exemple, pourquoi le club brésilien a-t-il accepté sans broncher ? Tout simplement parce que Textor voulait absolument que Perrti et Adryelson ne quittent pas la galaxie Eagle. L’Américain aurait donc appliqué sa politique interne selon Globoesporte, à savoir que les valeurs de ses joueurs sur le marché ne sont pas les mêmes si l’opération concerne deux clubs d’Eagle. Concrètement, un joueur de Botafogo qui vaut 10 M€ sur le marché peut valoir trois fois moins si un autre club de Textor l’achète. Ce qui est effectivement très pratique…